Пустовой: благодаря диктатуре порядка пиротехника перестала уносить жизни наших соотечественников

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Выборы по-белорусски не шоу, а праздник. Главное – решать будничные вопросы. С чем Лукашенко идет на выборы? Что общего у беглых и у Украины? Ставки на них разочаровали Запад. Почему бесполезно крутиться возле Лукашенко? И как предстоящая пятилетка качества отражает нашу модель развития цивилизации?
Даже взрывы на наших улицах праздничные. А благодаря диктатуре порядка пиротехника перестала уносить жизни наших соотечественников. Реально, давайте только вдумаемся. Каждое первое утро года ведущие новостей среди прочего нам рассказывают о пострадавших от петард. Неужели без них не может быть праздника? Светлого и радостного. Он остается в наших воспоминаниях из советского прошлого. В тех светлых, бодрых и позитивных песнях. А оливье или мандарины – это лишь формализация того светлого чувства надежды.
Ведь мы не только запах натуральной ели елочным пластиком пытались заместить. Мы нашу настоящую жизнь пытались заместить чужестранным суррогатом. Ан нет, не вышло, тянется светлая душа славян к настоящему.
О главном, Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ.
Евгений Пустовой:
Не знаю, как в других наших городах и весях, но в столице наши транспортники сделали людям праздник. В наших автобусах и электробусах звучат наши песни. Те самые, настоящие, со смыслом и радостью. Новогодние. И было приятно наблюдать, как наша модная молодежь там подтанцовывает. Не под чужую дудку, а под наши музыкальные смыслы. Вот вам и новогодняя надежда.
Правильным путем движемся. В Беларуси новогодние праздники, а у власти задача – саму атмосферу самого беззаботного периода сохранить во время самого важного периода политической пятилетки. Спокойно и по-праздничному провести выборы, организовать возможность для белорусов сделать свой выбор. Все эти моменты глава государства обсудил сначала с доверенными лицами, а затем и с губернаторами.
Лукашенко: не будзе як-небудзь, будзе як трэба – мы должны вылизать страну. Подробнее.
Уникальность политической системы страны в том, что действующий Президент готовится не к определенным выборам, а просто, как и в любой другой период своего служения, выполнять свою работу. Пакистан, страны Персидского залива. В ближайшее время командировка в Китай. По приглашению одного из мировых лидеров, друга Си. Это такой, что называется, знак поддержки Лукашенко в предстоящую кампанию. Это такой прямой посыл поддержки Беларуси в этом турбулентном периоде передела мира со стороны глобального Китая.
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