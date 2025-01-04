Пустовой: благодаря диктатуре порядка пиротехника перестала уносить жизни наших соотечественников

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Выборы по-белорусски не шоу, а праздник. Главное – решать будничные вопросы. С чем Лукашенко идет на выборы? Что общего у беглых и у Украины? Ставки на них разочаровали Запад. Почему бесполезно крутиться возле Лукашенко? И как предстоящая пятилетка качества отражает нашу модель развития цивилизации?

Даже взрывы на наших улицах праздничные. А благодаря диктатуре порядка пиротехника перестала уносить жизни наших соотечественников. Реально, давайте только вдумаемся. Каждое первое утро года ведущие новостей среди прочего нам рассказывают о пострадавших от петард. Неужели без них не может быть праздника? Светлого и радостного. Он остается в наших воспоминаниях из советского прошлого. В тех светлых, бодрых и позитивных песнях. А оливье или мандарины – это лишь формализация того светлого чувства надежды.

Ведь мы не только запах натуральной ели елочным пластиком пытались заместить. Мы нашу настоящую жизнь пытались заместить чужестранным суррогатом. Ан нет, не вышло, тянется светлая душа славян к настоящему.