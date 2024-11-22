В Минске прошла международная конференция по вопросам безопасности Союзного государства

Вопросы безопасности Союзного государства сегодня обсуждали и на полях международной научно-практической конференции в Минске. В центре внимания ученых и ведущих экспертов – экономическая, гуманитарная, биологическая безопасность, информационное противоборство терроризму и экстремизму, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее стало известно, что США и Великобритания дали разрешение Украине наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами. Это еще раз подтверждает тот факт, что западные политики не хотят садиться за стол переговоров. Более того, говоря о мире, делают практические шаги, провоцирующие эскалацию конфликта.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: То, что Запад подогревает, подстрекает и так называемое разрешение Запада Украине бить по населенным пунктам другим объектам гражданской государственной инфраструктуры Российской Федерации говорит о том, что Запад не намерен на мирное решение вопроса, что Запад не за мир, Запад за войну. Хотя говорят, что они такие хорошие, красивые и пушистые, а на практике – вот оно реальное подтверждение лицемерной позиции американцев и их союзников по блоку НАТО.

Запад фактически в открытую готовится к военным действиям. При этом политики стран коллективного Запада неустанно твердят, что блок НАТО создан для обеспечения мира и безопасности. Но если так, почему страны альянса не приглашают Россию и Беларусь даже в качестве наблюдателей на свои учения? Вопрос, как говорится, риторический.

Меж тем, только с начала 2024-го на территории Европы проведено свыше 400-от учений с привлечением около полумиллиона военнослужащих, ударными темпами совершенствуется военная инфраструктура, а 18 государств альянса намерены довести объемы военных расходов до уровня более 2 % от ВВП. Все это ради мира? Едва ли.