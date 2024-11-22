Рыженков: попытки сместить руководство страны, Президента стали приобретать террористические формы

Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности Союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 22 ноября в Бресте состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам взаимодействия и внешнеполитической повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако прежде чем сесть за стол переговоров, участники мероприятия прибыли в легендарную непокоренную цитадель, чтобы почтить память павших героев. Тема сохранения исторической правды звучала и во время встречи со студентами, она предваряла заседание коллегии. Против Беларуси и России сегодня развязана многовекторная гибридная война, масштабы которой увеличиваются с каждым годом. Вопрос безопасности приобретает все большую актуальность. Так, Запад не оставляет планов сместить руководство нашей страны. Эта подрывная работа приобрела откровенно террористические формы, заявил Максим Рыженков.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

На протяжении практически всего времени существования белорусского государства, которое самостоятельно определяет свой курс, различные попытки сместить руководство страны, Президента предпринимались в той или иной мере много раз. Единственное, что в последние годы подобная деятельность приобрела совсем уже откровенно террористические формы. Минск готов к подписанию договора о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией – все приготовления к этому процессу завершены. В нем будут отражены основные принципы защиты Союзного государства. Принять документ планируют на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, намеченного на начало декабря.