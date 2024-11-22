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Рыженков: попытки сместить руководство страны, Президента стали приобретать террористические формы

22 ноября 2024 17:16
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Беларусь и Россия отслеживают действия НАТО по созданию новых угроз безопасности Союзного государства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. 22 ноября в Бресте состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам взаимодействия и внешнеполитической повестки, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыженков: попытки сместить руководство страны, Президента стали приобретать террористические формы-2

Однако прежде чем сесть за стол переговоров, участники мероприятия прибыли в легендарную непокоренную цитадель, чтобы почтить память павших героев. Тема сохранения исторической правды звучала и во время встречи со студентами, она предваряла заседание коллегии.

Против Беларуси и России сегодня развязана многовекторная гибридная война, масштабы которой увеличиваются с каждым годом. Вопрос безопасности приобретает все большую актуальность. Так, Запад не оставляет планов сместить руководство нашей страны. Эта подрывная работа приобрела откровенно террористические формы, заявил Максим Рыженков.

Рыженков: попытки сместить руководство страны, Президента стали приобретать террористические формы-4

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:
На протяжении практически всего времени существования белорусского государства, которое самостоятельно определяет свой курс, различные попытки сместить руководство страны, Президента предпринимались в той или иной мере много раз. Единственное, что в последние годы подобная деятельность приобрела совсем уже откровенно террористические формы.

Минск готов к подписанию договора о гарантиях безопасности между Беларусью и Россией – все приготовления к этому процессу завершены. В нем будут отражены основные принципы защиты Союзного государства. Принять документ планируют на заседании Высшего Государственного совета Союзного государства, намеченного на начало декабря.

Рыженков: попытки сместить руководство страны, Президента стали приобретать террористические формы-6

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:
Мы говорили о предстоящем юбилее Союзного государства. В декабре исполняется 25 лет, как был подписан соответствующий договор. И в связи с этим будет собираться Высший Государственный Совет. Хочу особо подчеркнуть. Его значение в том, что на нем должно состояться подписание важнейших документов, работа над которыми в этом году составляла главное содержание усилий по обеспечению безопасности.

По итогам заседания состоялось подписание ряда документов. В их числе – заявление об общем видении Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке. А также совместная декларация о повышении роли международного права и принципах, касающихся санкций и мер противодействия давлению.

# Сергей Лавров # Максим Рыженков # Союзное государство

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