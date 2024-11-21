Госдума РФ: нападение на Беларусь будет приравнено к удару по России

Спички западного производства летят в украинский костер. НАТО пытается вовлечь в противостояние все больше стран, подсадить их на финансирование боевых действий, но беднеющая Европа не оправдывает ожидания. Чем богат Запад, так это амбициями. Угрозы, пожалуй, главное оружие тех, кто не постоит за ценой. Очередные пакеты санкций, изоляция – чем только не пытались напугать неугодные государства. Неоднократно звучали обвинения в адрес нашей страны. Беларусь, всегда предлагающую мирные инициативы и дипломатический путь решения любых противоречий, называют соагрессором. Видимо, позабыв, что Минск неоднократно предлагал свою помощь в урегулировании ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия всегда были близки друг к другу, и речь не только о географических параметрах. Сегодня у стран общее не просто культурное или историческое наследие, но и вызовы. Отвечать на них Минск и Москва тоже будут сообща. Нападение на Беларусь будет приравнено к удару по России. В Госдуме предупредили Запад о возможных последствиях. Представитель Комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил, что руководство России готово всеми силами обеспечить оборону Беларуси как своего самого близкого союзника. «По сути и ментально мы единое целое, а значит, любые поражения Беларуси в России воспримут как свои», – отметил депутат.