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Прямую линию с жителями Минской области 19 января провел Семен Шапиро

19 января 2015 14:09
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Новости Беларуси. Прямую линию с жителями Минской области провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

За час губернатор ответил на 15 вопросов. Наиболее актуальные темы – жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное и жилищное строительство, приватизация.

Ни один звонок не остался без внимания. А на некоторые телефонные обращения губернатор нашел ответ сразу. Так, житель Дзержинского района попросил помочь с благоустройством дороги до остановочного пункта. Семен Шапиро связался с ответственными специалистами и поручил им детально разобраться с ситуацией и оперативно принять решение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Прием граждан

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