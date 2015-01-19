Прямую линию с жителями Минской области 19 января провел Семен Шапиро

Новости Беларуси. Прямую линию с жителями Минской области провел председатель Миноблисполкома Семен Шапиро.

За час губернатор ответил на 15 вопросов. Наиболее актуальные темы – жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное и жилищное строительство, приватизация.

Ни один звонок не остался без внимания. А на некоторые телефонные обращения губернатор нашел ответ сразу. Так, житель Дзержинского района попросил помочь с благоустройством дороги до остановочного пункта. Семен Шапиро связался с ответственными специалистами и поручил им детально разобраться с ситуацией и оперативно принять решение, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.