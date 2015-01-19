Новости Беларуси. 19 и 20 января в Минске будет проходить 42-й съезд БРСМ. В Минск съедутся делегаты и гости. Всего около трёх тысяч человек. Сейчас во Дворце Республики идут последние приготовления. Старт мероприятию даст патриотическая акция. Молодёжь возложит венки и цветы к монументу Победы. Позже пройдёт открытый диалог с авторами и актёрами фильма «Государственная граница». К слову, такой формат открытого диалога уже успел стать привычным.

Проходит масштабный форум раз в три года.

На этот раз темы для обсуждения самые разнообразные. Но по-прежнему в центре внимания активистов организации — развитие молодёжного движения. Тем более, 2015 год объявлен Годом молодёжи. Во время форума также пройдут выборы состава Центрального комитета и Центральной контрольной комиссии.

Андрей Беляков, второй секретарь Центрального комитета ОО «БРСМ»:

Именно в рамках этого открытого диалога молодежь обсуждает проблемы, выдвигает идеи, инициативы. Нам очень важно, чтобы на этом съезде своего рода саккумулировать эти идеи, выдвинуть инициативы, которые позволят эффективно реализовывать государственную молодежную политику. А то, что это год объявлен — это особая ответственность.

Откроется в рамках съезда и выставка патриотической фотографии «Вместе дом построим». На снимках представлены все направления деятельности молодёжной организации: студенческое движение, волонтёрское движение «Доброе сердце», известный проект «100 идей для Беларуси» и многое другое. Всего — 80 любительских и профессиональных фотокадров. Причём выбирать приходилось из нескольких тысяч работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Винник, председатель центральной контрольной комиссии ОО «БРСМ»:

Идея и основная задумка непосредственно инсталляции выставки была в том, чтобы собрать все самые лучшие, яркие моменты из жизни БРСМ за 3 года. «Фишкой» этой выставки станет то, что в дальнейшем эти фотоснимки, возможно, и новые яркие события из жизни БРСМ поедут, скажем, таким променадом по всей стране.