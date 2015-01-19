Александр Лукашенко утвердил решение на охрану госграницы Беларуси в 2015 году

Новости Беларуси. Национальные интересы — это кровное дело и святая обязанность. Об этом заявил Александр Лукашенко. Президент 19 декабря утвердил решение на охрану государственной границы Беларуси в 2015 году.

Это традиционная ежегодная процедура. Президент подчеркнул, что пограничная безопасность находится в числе важнейших вопросов государственной политики.

Александра Лукашенко интересовало, насколько учтены негативные тенденции, которые проявляются в последнее время в соседних странах вдоль белорусской госграницы.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В январе прошлого года на расширенной коллегии пограничного ведомства мы обсуждали актуальные проблемы. Тогда речь шла об оптимизации органов пограничной службы, повышении правопорядка в пограничной зоне, роли областных комиссий в решении этих вопросов, а также о содействии со стороны госорганов и местного населения приграничных районов в охране наших рубежей. Ничего нового в этом нет. Так, как это было в советские времена, когда границу охранял весь советский народ, особенно проживающий в приграничье. Потом мы додемократизировались до того, что население вообще забыло, что оно живет в приграничной зоне. Очень важное направление — граница с Североатлантическим альянсом, ЕС. У нас оказалась слишком демократичной, скажем так. Поэтому мы решили вернуться к испытанному методу, чтобы и население было подключено к обороне государственной границы. Но для этого надо было встряхнуть местные органы власти и само население в приграничье.

Все, что необходимо было решить с точки зрения нормотворчества, законодательного процесса, как мне докладывают, было решено.

Хотел бы также услышать от руководителя погранкомитета, насколько учтены те негативные тенденции, которые проявляются в последнее время вдоль нашей границы в соседних государствах. Что изменилось в пограничных войсках в сознании самих пограничников в плане недопущения фактов, которые были тогда известны, вплоть до безнаказанного прорыва государственной границы. Мы нарушителей ловили по несколько суток. В этой части у нас есть определенные подвижи? Как решаются погранкомитетом задачи отстаивания государственных интересов Беларуси в новых интеграционных процессах и взаимодействия здесь с таможенниками? Есть ли проблемы? Не забывайте о том, что выстраивая отношения как с Востоком, так и с Западом мы должны понимать, что национальные интересы — наше кровное дело и святая обязанность!

Все поручения по охране государственной границы, данные ранее главой государства, выполнены качественно. Серьезно укреплена безопасность. Большая работа проведена по инженерному оборудованию госграницы, внедрены современные технологии.

Это повысило качество охраны рубежей. В приграничных районах активно проводят профилактику. Это снизило на 15% количество правонарушений пограничного режима, особенно среди местного населения. При утверждении решения на охрану госграницы президент дал необходимые поручения на 2015 год по дальнейшему совершенствованию системы погранбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Президентом даны соответствующие поручения на 2015 год при утверждении решения по дальнейшему усовершенствованию системы пограничной безопасности по адаптированию ее современным условиям, обстановке, которая складывается у наших границах. Конкретные поручения даны и по инженерному оборудованию государственной границы, и по усилению на отдельных направлениях охраны государственной границы. Также был дан ряд поручений на улучшение качества оперативно-розыскной деятельности и других видов пограничной безопасности, которой мы занимаемся.