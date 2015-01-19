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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал любой ценой остановить эскалацию конфликта в Украине

19 января 2015 07:38
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Новости Украины. Пан Ги Мун призвал любой ценой остановить эскалацию конфликта в Украине. Обеспокоенность вызвана ухудшением ситуации на юго-востоке страны. В последние несколько дней там возросла интенсивность боевых действий. Генеральный секретарь ООН  призвал все стороны выполнить взятые на себя обязательства в рамках минского протокола и меморандума.

В специальном заявлении Пан Ги Мун подчеркнул, что необходимо любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, которая уже привела к гибели множества людей. Ранее остановить новый виток насилия на юго-востоке Украины и сесть за стол переговоров от обеих сторон конфликта потребовал глава ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года # Пан Ги Мун

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