Президент Лукашенко посетил «Коммунарку»: что изменилось с тех пор, как государство вынуждено было взять фабрику под свой контроль?

Через 90 минут, и даже уже меньше, на час погаснет подсветка административных зданий в Минске и других городах Беларуси. Не стоит пугаться – это акция мирового масштаба. В прошлом году это выглядело вот так (вы видите сейчас на мониторе). «Час Земли» проходит в семи тысячах городах, чтобы привлечь внимание к изменению климата на планете и сохранению ресурсов.

Об экономии ресурсов в стране и в каждой квартире, в связи с ценами в «жировках», прежде всего, мы сегодня будем вспоминать в программе. И Президент Лукашенко вновь затронул эту тему вчера, посещая фабрику «Коммунарка».

Но прежде всего речь шла о сладкой продукции. Конфеты этой марки знают не только на постсоветском пространстве, но и в далекой-далекой загранице. И, по иронии судьбы, снимая репортаж на минувшей неделе на Лазурном берегу Франции, первое, что мы увидели в магазинчике русских продуктов в Ницце, была коробка конфет с любимой Аленкой. Об этом мы тоже расскажем далее в программе, но сперва все-таки о визите Президента на фабрику, которую несколько лет назад государство вынуждено было взять под свой контроль, чтобы спасти. Евгений Горин с подробностями.

Если иностранца спросить, какая на вкус Беларусь, наверняка он вспомнит, в том числе и шоколад, выпускаемый на «Коммунарке». За последние несколько лет проведенная на фабрике модернизация технически поставила предприятие в один ряд с самыми современными производствами. Сегодня здесь выпускают 250 видов сладостей. На любой вкус.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шоколад я уже подарил руководству России. Покупают в Швейцарии еще где-то. Я им – говорят: «Все, не надо Швейцарский, давайте белорусский». Я говорю: «Нет, мы еще лучше сделаем».

Главе государства дают попробовать новинку – а Президент угощает ею телеоператоров, – шоколад с классическим вкусом, однако без вредных компонентов сахара. Здоровый образ жизни, в том числе и питание – один из мировых трендов, который на «Коммунарке» взяли на карандаш. Кстати, этот шоколад называется «Президент». Видимо, не случайно. На «Коммунарке» помнят, как в 2012 году глава государство защитил фабрику от недобросовестных акционеров.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы помните тот период. Предприятие не просто губили, а из предприятия пытались выкачать максимум. И к этому времени оно бы уже не существовало. Я в этом практически убежден. Потому что ту модернизацию, которую вы провели по моему поручению, вы ее видите.

За 4 года, когда Александр Лукашенко вернул «Коммунарку» под государственный контроль, здесь через модернизацию снизили износ оборудования почти вдвое. Запустили четыре современные линии. Производительность выросла в пять раз. Не только сохранили коллектив, но и создали 120 дополнительных рабочих мест. На фабрику потянулась молодежь. Соцпакет здесь один из лучших в Минске.

Екатерина Соболь, машинист РУМ СОАО «Коммунарка»:

Здесь помнят о людях. Молодым мамам дополнительно к государственному пособию дают две базовые величины от предприятия. Если у вас есть двое деток до 16 лет, то можно им поехать в лагерь бесплатно, то есть за счет профсоюза. Зарплата меня в данный момент очень даже устраивает!

Общаясь с коллективом фабрики, Александр Лукашенко рассказал о возможном решении вопроса повышения пенсионного возраста в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я сторонник того, чтобы пенсионный возраст, если в этой части говорить о пенсионной системе, повысить сначала на 3 года, но каждый год по половинке. Не обидеть людей. Ну, полгода вы проработаете? Будет вам 55, вам полгода поработать. Большая трагедия? Не большая. И вот так вот мы спокойно где-то за 6-7 лет сможем проглотить эти 3 года.

Ситуация с ценами на тарифы ЖКХ на личном контроле Президента. Она будет решаться в пользу людей. Однако, несмотря на то что государство часть расходов возьмет на себя, белорусам надо учиться экономить. Как на Западе.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Часто мы смеемся над западниками: они в раковине затыкают дырку, наливают теплой воды и посуду моют. Мы с них все время смеялись. А почему? Потому что там цена высокая. Экономить люди начнут только тогда, когда это будет стоить что-то. А если на человека куб воды 2 тысячи – кто будет экономить? Но пока мы договорились, что она будет стоить столько. Мы сделаем так, как лучше для людей. Это я вам твердо обещают. Если будет невозможно, я вам скажу об этом. Разложу все эти цифры, показатели. Все равно я буду на вашей стороне.

Государство продолжит внимательно отслеживать ценообразование в Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вам публично и откровенного говорю, что контроль за ценообразованием мы сохраним. Мы создали очень мощную систему контроля за ценообразованием. При том цивилизованную, как во всех странах Запада и в России. Антимонопольное законодательство есть. Антимонопольное ведомство передано в Минторг – и пусть контролирует. Поэтому вы за это не переживайте.

На прощание Президенту преподнесли символичный подарок. Мастера фабрики сделали из шоколаду картину и хоккейную клюшку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Спасибо вам! Всего доброго! Живите долго и будьте здоровы, питайтесь правильно!