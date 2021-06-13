Противодействие России, увеличение военных расходов. Что ещё обсуждают на саммите НАТО?

Евгений Поболовец, СТВ:

Снова говорил об увеличении военных расходов всеми странами-участницами альянса. Одним из пунктов значился следующий: «борьба с сексуальным насилием в ходе военных конфликтов». Впервые в саммите участвует президент США Байден, потому от саммита ждут чего-то эдакого. Хоть сам по себе саммит – это событие, к которому альянс готовится всего лишь много месяцев, отличие в том, что сейчас курс НАТО определяют не на годы, а на целое десятилетие.

Евгений Поболовец:

Что уже привычно – так это осуждение агрессивных действий России. Этот пункт в повестке неизменен с 2014-го. И как один из способов давления на Россию – Беларусь. Ближайший союзник, последний форпост, который не позволяет ликвидировать «серую зону», возникшую между Россией и странами Североатлантического альянса. Это цитата экс-советника бывшего президента США Дональда Трампа Джона Болтона в колонке для журнала National Review от 13 мая 2021 года.