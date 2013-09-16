Прокуроры Беларуси и Кубы подписали соглашение

Новости Беларуси. Беларусь посещает генпрокурор Кубы. Дарио Дельгадо Кура в эти минуты встречается со своим белорусским коллегой Александром Конюком. Стороны обсудят развитие партнерства между ведомствами двух стран.

Договоренность о нынешнем визите была достигнута в августе. Тогда на встрече с послом Кубы в нашей стране Александр Конюк подтвердил готовность к заключению между генеральными прокуратурами соглашения о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудничество на международном уровне. Прокуроры Беларуси и Кубы 16 сентября подписали соглашение. Стороны договорились проводить консультации по правовым вопросам и обмениваться опытом. Ведомства объединяет борьба с незаконным оборотом оружия, нелегальной миграцией, преступлениями в экономической и информационной сферах.

Главный прокурор Кубы поблагодарил за оказанное ему гостеприимство и предложил белорусским коллегам приехать с ответным визитом. А нынешние договоренности, по мнению обеих сторон, выведут отношения на более высокий уровень.

Дарио Дельгадо Кура, генеральный прокурор Республики Куба:

Куба очень заинтересована в развитии отношений с Беларусью. Это соглашение выведет наше сотрудничество на новый уровень и скажется на качестве и результате работы обеих прокуратур. Проблемы, которые решает наше ведомство, одинаковые, это борьба с коррупцией, международный терроризм, - то зло, которое существует в современном мире. К счастью, и для Беларуси, и для Кубы, мы можем их контролировать и побеждать.

Александр Конюк, генеральный прокурор Республики Беларусь:

В условиях, когда преступность приобретает транснациональный характер, без этого не обойтись. Эти соглашения важны не сами по себе, они имеют прикладное значение. Поэтому сегодняшнее событие, только что мы подписали соглашение, для нас имеет эпохальное значение.

Добавим, что развитие международных связей — одно из приоритетных направлений работы белорусской прокуратуры. Недавно было подписано соглашение с Китаем.