Проект указа, предусматривающий создание системы мониторинга общественной безопасности, обсудили на совещании у Президента

Новости Беларуси. Система мониторинга общественной безопасности позволит повысить уровень правопорядка и оптимизировать структуру соответствующих государственных органов. 27 марта на совещании у главы государства обсуждали проект указа, который предусматривает создание такой системы.

В настоящее время в стране существует разрозненный видеомониторинг, он подчинен разным ведомствам и организациям. Это несколько затрудняет контроль. Единая система значительно автоматизирует процесс и повысит эффективность. Для ее создания правительство предложило привлечь инвестиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Подобные системы действуют во многих государствах, где уже показали свою эффективность. Очевидно, что и у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации, позволили значительно повысить уровень правопорядка. Кроме того, это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов, занятых в соответствующих сферах. То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся. У нас уже есть действующая система видеонаблюдения, есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование. Встает вопрос, чего в этой системе не хватает, какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы. Почему данную систему не создать под эгидой государственного органа, который и станет владельцем соответствующего информационного ресурса. Я не думаю, а, может, вы представите дополнительно какие-то аргументы в пользу своего предложения сосредоточить все это в руках частного оператора. Если не хватает каких-то средств, надо сказать, что это за средства и сколько таких нужно средств. Но подобную систему, которая у нас существует, нужно не просто модернизировать. Ее надо доводить, видимо, до кондиции современности, до современного уровня, чтобы мы могли получить от нее максимальную отдачу.

Система мониторинга общественной безопасности позволит автоматически анализировать видеосигнал в режиме реального времени, а значит мгновенно реагировать на происходящее. Кроме видеонаблюдения в нее будет включено оборудование с датчиками дыма, взрывчатых, наркотических и радиоактивных веществ, а также другими современными техническими характеристиками.

По проекту предполагается и создание централизованного архива с возможностью поиска информации. Передавать данные, как ожидается, будут через единую республиканскую сеть.

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:

Это в разы увеличит возможности по обеспечению общественной безопасности, в том числе борьбы с преступностью, с различными природными явлениями негативными. Частный бизнес, допустим, или товарищество собственников, что касается жилых помещений, будут иметь возможность оборудовать свой объект видеокамерами и подключиться к этой системе с целью охраны этого объекта, обеспечения на нем безопасных условий жизни, труда и так далее.

По итогам совещания Глава государства поручил доработать некоторые моменты в реализации проекта. Прежде всего это касается практической части, например, выбора оператора.