Прямой эфир

Межпарламентская ассамблея стран СНГ стартует 27 марта в Санкт-Петербурге

27 марта 2017 05:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Санкт-Петербурге 27 марта стартует Межпарламентская ассамблея стран СНГ. От нашей страны в мероприятиях примет участие председатель Совета Республики Михаил Мясникович.

На повестке дня – вопросы по экономике, аграрной политике, культуре и информации. Кроме того, будут рассмотрены вопросы организации наблюдения за предстоящими в 2017 году электоральными кампаниями в странах Содружества. Также будут подведены итоги деятельности Межпарламентской ассамблеи в 2016 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# СНГ

Другие новости рубрики

Все новости
О зарплате, ценах, тишине, работе и социальной ответственности. О чем говорил Президент в Гродненской и Могилевской областях
26 марта 2017 18:49

О зарплате, ценах, тишине, работе и социальной ответственности. О чем говорил Президент в Гродненской и Могилевской областях

«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий
25 марта 2017 17:25

«Акция закончилась, так и не начавшись». Как в Минске прошел «День воли» и почему обошелся без трагических последствий

Александр Лукашенко: я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант
25 марта 2017 17:24

Александр Лукашенко: я не могу, даже в силу своего характера, допустить, чтобы в Беларуси повторился украинский вариант