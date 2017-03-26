О зарплате, ценах, тишине, работе и социальной ответственности. О чем говорил Президент в Гродненской и Могилевской областях

Новости Беларуси. О том, что сегодня волнует каждого белоруса, на уходящей неделе много говорил Президент, разговаривая с людьми. И во время рабочей поездки в Гродненскую область, и общаясь с могилевскими заводчанами.

О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди всегда смотрят себе в карман или в кошелек, и если там ничего не видят, то уже плохо: и инфляция, и дефляция. Все будет здесь, я это прекрасно понимаю. Мы договорились, что зарплата у вас будет расти. Не важно, что она средняя 750 долларов, не важно. Она должна расти. Пусть будет лучше у вас тысяча долларов, а где-то будет 400, тогда и средняя будет повыше. То, что я требую. По стране тысячу рублей, кровь из носа, в этом году надо выдать.

О ЦЕНАХ

Александр Лукашенко:

Будем очень серьезно отслеживать ценообразование. У нас всегда так: когда Президент встряхнет, тогда начинают шевелиться. Я никак не могу понять, почему у нас на сахар, если статистика не врет, цены выросли аж на 20-25%. Откуда? У нас же свои заводы. Мы производим сахара в два раза больше, чем нам потреблять надо. Но единственная, может быть, причина может, что высокие цены на сахар в России, Украине, вокруг. Тогда никуда не денешься, надо, чтобы равная была цена. Если она будет очень низкой, сахар весь вывезут. Но мне говорят, что уже в Беларуси сахар выше по стоимости, чем в России. А министр экономики не знает причину эту? Печально.

О ТИШИНЕ

Александр Лукашенко:

Я часто привожу пример: приезжаю на одну агроусадьбу – сидят москвичи. «Вы откуда?» «А мы, Александр Григорьевич, каждую неделю практически сюда приезжаем из Москвы». «Слушайте, у вас же та же природа, что и у нас. Чего вы сюда едите?» «Тишины хочется». Понимаете? Вот что нужно людям. Тишина. И нормальные маломальские условия, чтобы они могли пообщаться с природой, потому что тишина от природы. Сохраните эту чистоту, доброту наших белорусских сердец и дайте людям где-то передохнуть, выпить бокал вина и закусить индюшатиной. Вот что сегодня нужно людям. У нас это есть. Поэтому тихо, спокойно, каждый день приток туристов увеличивается. И вот этот пятидневный безвизовый въезд прежде всего не для туристов. Бизнесмен должен приехать, ему пять дней хватит. Но если будет мало пять дней, мы введем больший.

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

Александр Лукашенко:

Настало время, когда надо наводить порядок и с занятостью людей. Что такого? Я хочу, чтобы все люди работали. Я хочу за 2-3 года всех устроить на работу. И тех, кто хочет, но может, и тех, кто не хочет, но может работать. Всех трудоустроим. Поэтому я попрошу руководителей: будьте очень аккуратны и внимательны. Мы лучше где-нибудь изыщем средства или каким-нибудь другим образом постараемся вас поддержать, ваше производство, но людей на улицу не выбрасывайте. Тех, которые держатся за работу. Но что мы заметили, когда начал работать этот декрет. Люди начали держаться за рабочее место. Они поняли, что с ними шутить никто не будет. Во-вторых, те, кто работали в тени, налоги не платили, быстренько побежали регистрироваться. Готовы платить налоги, потому что понимают, что за это спросим.

О СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Александр Лукашенко:

Декрет № 3 я не отменял. И даже не приостанавливал. Это неправильно вам говорят. Декрет № 3 сегодня работает. Единственное, что я потребовал, коль власть виновата была (понаправляли эти «письма счастья» кому надо и кому не надо), мы приостановили выплату. За этот год пусть заплатят в будущем году. Но за это время мы проверим все списки. Крайний срок – 1 октября, чтобы люди не обижались. И всем предъявим: «Вот, ребята, или устраивайтесь на работу, или мы вам найдем работу, понимаете какую». Это ненормально, когда миллионы людей работают, а 300-350 тысяч в стране шатаются непонятно где. И не несут никакой нагрузки по содержанию той сферы (жилищно-коммунальные услуги, здравоохранение, образование, оборона, безопасность и так далее).