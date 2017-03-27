Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко обсудили детали подготовки IV форума регионов

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовятся к IV форуму регионов. Он пройдет в конце июне в Москве. Детали подготовки обсудили 27 марта в Санкт-Петербурге главы Верхних палат белорусского и российского Парламентов Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко.

Тема предстоящей встречи – развитие регионов в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества. Предыдущий форум проходил в Минске и стал самым масштабным по количеству представленных компаний и предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.