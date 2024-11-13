Продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты – пикеты работают по всей стране
Электоральная кампания в Беларуси в самом разгаре. Инициативные группы продолжают сбор подписей граждан для выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пикеты организованы по всей стране, в городах и поселках, как правило, в самых многолюдных местах. Один из таких пикетов – в поддержку действующего лидера Беларуси – развернулся возле Парка высоких технологий.
На площадке у Парка высоких технологий сегодня было многолюдно. Свою гражданскую позицию проявили представители IT-отрасли. Среди тех, кто поставил свою подпись, немало молодежи, в том числе и тех, для кого эти выборы станут первыми в жизни.
Михаил Милованов, советник начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий:
Я считаю, что мы имеем право избирать и проявлять активность, во время даже сбора подписей за того или иного кандидата. Мы все-таки должны вспомнить об обязанности. Обязанности сохранять мир, стабильность, мирное небо над головой, уверенность в завтрашнем дне. Очень приятно и отрадно смотреть на тех людей, которые уже повзрослее и участвовали. Молодежь уже подтягивается – это же замечательно. Все думают о будущем.
Продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов также на рабочих местах, посещают представители инициативных групп избирателей и на дому. По 6 декабря включительно каждой из них необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей. Подлинность данных проверят члены территориальных комиссий.