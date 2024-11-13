Продолжается сбор подписей в поддержку потенциальных кандидатов в Президенты – пикеты работают по всей стране

Электоральная кампания в Беларуси в самом разгаре. Инициативные группы продолжают сбор подписей граждан для выдвижения потенциальных кандидатов в Президенты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пикеты организованы по всей стране, в городах и поселках, как правило, в самых многолюдных местах. Один из таких пикетов – в поддержку действующего лидера Беларуси – развернулся возле Парка высоких технологий.

На площадке у Парка высоких технологий сегодня было многолюдно. Свою гражданскую позицию проявили представители IT-отрасли. Среди тех, кто поставил свою подпись, немало молодежи, в том числе и тех, для кого эти выборы станут первыми в жизни.