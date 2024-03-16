Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Они ходят по участкам – недостатков не видят. Садятся в самолет, достают заготовленный текст, что выборы недемократичны. Почему? Только из-за геополитики.

Ульрих Зингер, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии:

Как только какая-то консервативная партия добивается какого-то маленького успеха на выборах, тогда сразу политически предполагают, что в стране наблюдается антидемократическая тенденция.

Олег Гайдукевич:

Если страна слабая, с ней никто считаться не будет. Если она сильная, можете 100 резолюций подписать – мы подтеремся ими в туалете в парламенте – и будете все равно с нами вести дела.