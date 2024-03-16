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Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»

16 марта 2024 17:13
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Международные наблюдатели на выборах: это благо или зло?

Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»-1

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Они ходят по участкам – недостатков не видят. Садятся в самолет, достают заготовленный текст, что выборы недемократичны. Почему? Только из-за геополитики.

Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Ульрих Зингер, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии:
Как только какая-то консервативная партия добивается какого-то маленького успеха на выборах, тогда сразу политически предполагают, что в стране наблюдается антидемократическая тенденция.

Олег Гайдукевич:
Если страна слабая, с ней никто считаться не будет. Если она сильная, можете 100 резолюций подписать – мы подтеремся ими в туалете в парламенте – и будете все равно с нами вести дела.

Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»-7

Игорь Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог (Россия):
Нельзя допускать людей с грязными руками, с грязными помыслами до своих национальных выборов.

Проблемы с демократией в ЕС? Зарубежные наблюдатели – что не так? Анонс «САСС уполномочен заявить»-10

Вальдемар Гердт, немецкий предприниматель, депутат Бундестага 19 созыва:
Ведь единство бывает двух сортов. Есть единство на лозе, а есть единство веника. Сейчас Европейский союз демонстрирует классическое понимание вот этого единства веника. Веник есть веник – он высохнет и сломается. А лоза будет цвести каждый год.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 17 марта, в 22:00.

# Международная политика # Олег Гайдукевич # Игорь Шатров # Вальдемар Гердт

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