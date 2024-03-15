Олег Гайдукевич: в России подъём патриотизма, люди сплотились вокруг Президента

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:

Нам надо вместе, Беларуси и России, работать над ужесточением законодательства в этой сфере. Мы будем это делать. Вот мы провели сейчас выборы 24-го года парламентские в Беларуси. Посмотрите, по новому законодательству, в том числе правоохранительные органы работали по-новому. Мы зачистили пятую колонну, убрали деньги с политики. И посмотрите, спокойно, хорошо. То есть в Беларуси прошли выборы спокойно.

Убежден, в России все пройдет хорошо. Потому что как бы они ни пытались Россию раскачать, ничего у них не выйдет. В России на самом деле сегодня подъем патриотизма. На самом деле люди сплотились вокруг Президента. Люди все понимают. Люди все видят, их не обмануть. И мы видим уже сейчас по тому, как началось досрочное голосование в Российской Федерации. Я бы хотел отметить, что объединяет выборы президентские в России и парламентские в Беларуси. Это крайне большая активность людей и в России, и в Беларуси. Ведь, по сути, и выборы в Беларуси, и выборы в России в условиях гибридной войны – это не только выборы. Это референдум о доверии власти в целом. А в России – мне понравилась эта фраза, я с ней солидарен: это еще доверие верховному главнокомандующему в момент проведения СВО. И в Беларуси то же самое. Ведь Президент у нас отвечает за военную безопасность, он очень много этому времени уделяет.

И вот у нас этот референдум прошел с подавляющей поддержки Лукашенко Александра Григорьевича как верховного главнокомандующего Беларуси. Потому что Запад и пятая колонна призывали на выборы не идти. Призывали бойкотировать. Призывали игнорировать. Это у нас в Беларуси. Посмотрю на Россию, то же самое: либо делайте провокации, либо игнорируйте. А люди идут. Смотришь, идут и в России, шли и в Беларуси. Это провал западной политики в наших странах.

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