Гайдукевич: в 90-х не получали зарплату месяцами, в магазинах не было продуктов. А Западу всё нравилось!

Григорий Азаренок, СТВ:

Олег Сергеевич, про демократию. Вот в Украине же выборы отменили, просто отменили. И после мая... Кстати, они хитро сделали: после мая Зеля нелегитимным считается. Там у них после Майдана все нелегитимное. Ну вот формально после мая у него истекает срок полномочий. И дальше он может подписать любую бумажку, а потом его скинут, скажут: так он невыбранный был. Хуже. Это же хитро и подло делают.

Олег Гайдукевич, председатель ЛДПБ:

Западу абсолютно плевать на демократию и свободу. Они выборы признавали в Беларуси и в России когда? В России они больше всего аплодировали выборам когда? В начале 90-х, когда Россию хотели на колени поставить, вот тогда это самые лучшие у них выборы. Чтобы война какая-то, какие-то беспорядки, какие-то столкновения, вот это им нравится, вот демократия.

В Беларуси когда они выборы признавали? Когда была самая плохая у нас ситуация? Когда Лукашенко пришел к власти, у нас магазины... Сегодня Президент на встрече, посвященной 30-летию Конституции, рассказывал про 90-е годы, когда он избрался Президентом. Люди на заводах зарплату месяцами не получали. Подходили к Президенту, говорили: «Александр Григорьевич, хотя бы 20 долларов». Вот такую страну он принял как Президент. Продуктов не было в магазинах. А Западу все нравилось.

Как только экономику Лукашенко стал укреплять, как только выбрал курс на независимость и союз с Россией, как только он сказал Западу: я не продам вам белорусские предприятия, я не продам белорусскую землю, войск НАТО здесь не будет...

Читайте также:

Азаренок: храни, Господь, Вождя нашего православного Александра Лукашенко

Александр Лукьянов: мы уважаем всех, не хотим воевать! Но не позволим оскорбить Президента

Гигин о беглых: им не нужна мирная и спокойная Беларусь, они движимы только местью