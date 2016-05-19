Проблемы Приднестровья и Нагорного Карабаха: активнее заниматься их решением призвал СНГ Александр Лукашенко

Новости Беларуси. Вопросы безопасности сегодня находятся в центре внимания участников Совета руководителей спецслужб стран СНГ. Они собрались в Минске. С руководителями делегаций встретился Президент Беларуси.

Александр Лукашенко призвал страны СНГ активнее заниматься решением проблем Приднестровья и Нагорного Карабаха. Основная задача Совета – обеспечение взаимодействия в области борьбы с организованной преступностью и в других согласованных сферах деятельности спецслужб Содружества.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нарастает угроза со стороны международных террористических структур, на повестке дня – проблемы транснациональной преступности, наркотрафика, торговли людьми. Все это представляет реальную угрозу для наших государств и возлагает особую ответственность на органы государственной безопасности и специальные службы. Я думаю, у нас будет возможность более открыто обсудить и проблемы, которыми болеем сегодня мы. Я хотел бы остро даже поставить этот вопрос, публично перед сегодняшним собранием. Что, у нас нет сегодня Приднестровья, Нагорного Карабаха, у нас нет сегодня Украины, где масса проблем? Вы люди сведущие, вы знаете, что там происходит. И от ваших предложений порой зависят те решения, которые принимаются на самом высоком уровне. Я бы предложил здесь, в Минске, вам обсудить и эти болезненные темы. Если мы их не будем видеть, если мы не будем лечить эти болезни, мы можем поздравить себя через пару лет. Я не говорю о том, что мы тут должны найти решения всем вопросам, но мы должны открыто поговорить, как близкие, родные люди. Ведь из 15 республик, я сегодня посмотрел, из 15 наших республик здесь только 9. Недавно было 11. Надо договариваться – никуда не денемся, мы в одной лодке, никто нас особо там, на других берегах, не ждет. Нам надо обустраивать нашу жизнь. Тем более, с одной стороны, и менталитеты наши близки, и мы знаем друг друга, и знаем, как обустроить эту жизнь.

Александр Бортников, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации:

В последнее время мы сталкиваемся с огромным количеством угроз и вызовов, о которых вы сказали. Прежде всего это террористическая составляющая. Нет сейчас на земле практически ни одного государства, которое бы не пострадало от актов терроризма. И мы видим те тенденции, которые складываются на сегодняшний момент на этом направлении, которые влияют очень негативно в целом на обстановку в ряде государств, связанных с угрозами терроризма и экстремизма.

В 2016 году Беларусь принимает юбилейное, 40-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ. В его состав входят представители девяти государств. Помимо нашей страны это Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Украина. В качестве наблюдателя в Совете выступают Туркменистан и Узбекистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники говорили о влиянии геополитической обстановки в мире на безопасность в Центрально-Азиатском регионе, а также ходе выполнения Программы сотрудничества в борьбе с терроризмом и экстремизмом.