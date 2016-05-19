Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ состоится в Минске

Новости Беларуси. Борьба с терроризмом и проявлениями различного рода насилия – главные темы Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ. 40 заседание международной организации 19 мая состоится в Минске.

Наряду с вопросами экстремизма представители Содружества планируют также уделить внимание научно-техническому сотрудничеству, информационной безопасности, взаимопомощи в сфере предварительного следствия и обеспечению безопасности международного транспортного сообщения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.