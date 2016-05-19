V Всебелорусское народное собрание: Гомель представят 90 делегатов

Новости Беларуси. Выдвижение делегатов на V Всебелорусское народное собрание продолжается во всех регионах Беларуси. К этому времени с именами определились в Гомеле. Крупнейший областной центр страны на республиканском форуме представят 90 делегатов.

Гомельские врачи и маляры, ректоры университетов и руководители промышленных гигантов 22 июня вместе с коллегами из других областей будут принимать план жизни страны на ближайшие пять лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Остапюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

В медицине и так сделано немало, но хотелось бы, конечно, чтобы материально-техническая база улучшена была и в первичном звене, это поликлиники. Всегда говорят, что в поликлиниках большие очереди. Хотелось бы от них избавиться.