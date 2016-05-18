В Ватикане открыли выставку белорусских икон: Александр Лукашенко направил поздравление, а 21 мая посетит экспозицию

Новости Беларуси. Сакральное искусство как начало долгой дружбы. В Ватикане в эти минуты открывается выставка белорусских икон. Это первая подобная экспозиция из всей Восточной Европы. В знаменитом ватиканском музее, который находится в непосредственной близости от Сикстинской капеллы, представлены более 30 произведений, демонстрирующих традиции белорусской иконописи начиная с XVII столетия. Организаторам и участникам выставки поздравление с открытием экспозиции направил Президент Беларуси.

Показ нашей национальной иконописи в Ватикане еще до официального открытия выставки назвали одним из главных событий года культуры Беларуси. Пройдет она за две тысячи километров от Минска в самом центре Ватикана, буквально в двух шагах от знаменитой Сикстинской капеллы.

Каждая икона под стеклом. Это шедевры культурные, исторические и реставрационные. Некоторые работы не то, что не видела широкая публика, на них не было даже научного описания. На некоторых работах на потемневшем дереве невозможно было рассмотреть ни букв, ни красок, ни ликов, ничего. И полгода понадобилось реставраторам Национального художественного музея, чтобы миллиметр за миллиметром с помощью скальпеля как у хирурга и кисти как у художника открыть авторский слой произведения.

Выставка иконописи Беларуси посвящена знаменательному событию католического мира – внеочередному Юбилейному святому году Милосердия под девизом «Милосердны, как отец». Организаторы обещают, что подобную выставку проведут и в Беларуси. А в Ватикане она работает до 25 июля.

Последний раз белорусские иконы демонстрировались на Аппенинах в галереях Милана и Триеста в 2004-2005 годах. Эти выставки вызвали огромный интерес европейских зрителей к искусству Беларуси. Нынешняя экспозиция в ватиканском музее продлится по 25 июля. Уникальную коллекцию представил Национальный художественный музей.

Елена Карпенко, заведующий отделом древнебелорусского искусства Национального художественного музея Республики Беларусь:

Уникальность этих икон в том, что это наши национальные белорусские иконы, которые впервые в истории представляются в стенах Ватикана. Они обладают своим необычным характером, сочетаются в этих иконах бытовые, фольклорные мотивы. Выставки из других стран в Ватикане практически никогда не появляются. Для нас сделали очень серьезное исключение.

Как ожидается, в субботу экспозицию белорусских икон в Ватикане посетит Александр Лукашенко. А в пятницу в самом сердце Аппенинского полуострова стартуют дни большой политики. 20 мая начинается визит Президента Беларуси в Италию и Ватикан. Как ожидается, за столом переговоров встретятся Александр Лукашенко и его итальянский коллега Серджио Маттарелла. И, конечно, все ожидают встречи белорусского лидера с Папой Римским Франциском.

Взаимный интерес Беларуси и Италии подтверждают реальные цифры. Два года назад страны достигли рекордного товарооборота – более двух миллиардов долларов. А в 2015 году в нашу экономику поступили итальянские инвестиции – почти 30 миллионов долларов. Успешно реализованы многие совместные проекты, такие как модернизация БМЗ, производство на белорусской базе буровых установок и хирургических инструментов. Всего у нас в стране зарегистрировано более 200 предприятий с итальянским капиталом. Беларусь считает перспективным развитие сотрудничества в автомобиле- и машиностроении, в сфере науки и технологий.

В 2015 году Беларусь приняла участие во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в Милане. Наш павильон занимал площадь более тысячи квадратных метров и вошел в десятку самых запоминающихся среди 54 национальных павильонов.

А в феврале 2016 года Беларусь посетила делегация представителей органов госуправления и деловых кругов Италии. Развитию двусторонних отношений способствовали и визиты на самом высоком уровне.

В апреле 2009 года Александр Лукашенко посещал Италию и Ватикан, встречался с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и Папой Римским Бенедиктом. А в ноябре того же года Сильвио Берлускони посетил Минск, тогда был подписан ряд международных договоров, в том числе соглашение об экономическом сотрудничестве.

Теплые отношения связывают Беларусь и с Ватиканом. Нашу страну не раз посещали высокие гости. В 2015 году – Кардинал Пьетро Паролин – второе лицо в Ватикане. Александр Лукашенко попросил гостя передать подарок Папе Римскому Франциску икону «Пренепорочное сердце Марии», которая выполнена по старинной белорусской технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.