«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»

Новая холодная война – схватка спецслужб.

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:

Я как человек, который живет в Америке, я вижу, как здесь все пропитано ложью. Каждый день, весь мой день я вижу ложь. Все наше общество построено на лжи. Я уверен.

Драган Станоевич, председатель комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:

Что сейчас идет серьезнейшая подготовка к вашим выборам президентским, которые предстоят в следующем году, что уже готовятся провокации.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:

Если даже такие специальные службы, как вот японские, которые для Беларуси, ну какое им дело? Если даже они активизировались, то это является определенным маркером, говорящим о том, что, скорее всего, пришли в движение все западные спецслужбы.