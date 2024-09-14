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«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»

14 сентября 2024 17:27
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Новая холодная война – схватка спецслужб.

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»-2

Джон Вароли, эксперт по изучению западной дезинформации, журналист:
Я как человек, который живет в Америке, я вижу, как здесь все пропитано ложью. Каждый день, весь мой день я вижу ложь. Все наше общество построено на лжи. Я уверен.

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»-4

Драган Станоевич, председатель комитета по вопросам сербской диаспоры Народной скупщины Республики Сербия:
Что сейчас идет серьезнейшая подготовка к вашим выборам президентским, которые предстоят в следующем году, что уже готовятся провокации.

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»-6

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова: 
Если даже такие специальные службы, как вот японские, которые для Беларуси, ну какое им дело? Если даже они активизировались, то это является определенным маркером, говорящим о том, что, скорее всего, пришли в движение все западные спецслужбы.

«Пришли в движение все западные спецслужбы». Новая холодная война – анонс «САСС уполномочен заявить»-8

Руслан Косыгин, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Наши люди должны четко понять, что никто из тех, кто может быть завербован под любыми предлогами, не представляет для западных государств и западных спецслужб никакого интереса. Это расходный материал.

# Руслан Косыгин # Андрей Манойло # Международная политика

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