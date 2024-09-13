Муковозчик: невероятным не понять слов Лукашенко, это не приглашение на выборы – вам показалось

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Муковозчик, публицист, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Похоже, весь протестный интернет восхищен разухабистым выкриком Пал Падлыча, что он, не отрывая задницы от кресла варшавского бара, идет на выборы. В воздух летят лифчики, простите, чепчики мельниковых, глинников и курейчиков. Да-да, и курейчиков тоже, а вы не знали? Пахне перамогай. На самом же деле такой феномен известен давно: убежавший подальше слизняк начинает с безопасного расстояния кидаться словами и надувать грудь. Французы даже словцо для такого придумали: Esprit d’Escalier – лестничный ум. Мол, его на лестницу из приличного дома выбросили, а он сыплет проклятиями в закрытое парадное. Напомню факты: Падлыч в 2020-м осмелился выйти на крыльцо театра, лишь сфаловав с собою полтруппы разного кшталту актеров в качестве кордебалета. И живого щита. Затем их бросил, а сам побежал на площадь, чтобы постоять перед камерами. В толпу, чтобы в окружении других людей, других щитов.

После чего кинул и их (и всех остальных) и свалил «на симпозиум в Польшу». В неприкосновенной машине посла, прикрывшись не подлежащим даже касанию пылесоса ковриком. Экой смельчак! Слизняк, трус, к тому же врун. Его ведь никто ни на какие выборы и не звал! Слушайте внимательно. Лукашенко – беглым: приходите бороться на выборы – без улиц, без пулеметов и без санкций.

Андрей Муковозчик:

Где здесь про культуртрегера или про кого-то другого конкретного, ну, покажите? Президент говорит (и не в первый раз говорит): вышел бороться – борись. Не ной, не виляй, не зови на подмогу, не пиши на улице новых конституций, законы не нарушай. Политика – самая бескомпромиссная борьба в мире. А президентские выборы – та схватка, что покруче всех олимпийских финалов. И никто, и нигде не будет соперника ни жалеть, ни щадить. Поэтому вышел – имей это в виду. Ставка – все. Проиграл – прими достойно. Очень просто. Лишь невероятным не понять – невероятно хитрым, ограниченным, подлым, беспринципным, но только не умным – не понять смысл слов Президента. Это не приглашение на выборы – это вам показалось. И даже понятно почему: эго. Самомнение давит. Прямо на поджелудочную давит, спать мешает. И такой клинический случай, он же далеко не первый! Знавал я, помню, цельного ректора, который точно так же с руки ел, собачьими глазами смотрел и в верности клялся. А потом, став официальным кандидатом в Президенты, то бишь отбежав на безопасное расстояние, немедленно начал хамить: «Послушай, Саша, ты это... Я тебя, Саша, спросить хочу...» Бледнел от ужаса собственной наглости, но хамил. И чем он закончил, тот обгаженный по итогу морпех? А вот чем: сейчас большинство зрителей и не вспомнит, о ком это я вообще говорю. Ни имени, ни фамилии.