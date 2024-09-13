Лукашенко: Беларусь всегда была надёжным партнёром Ирана, и мы готовы достойно пройти свой путь

Беларусь не сожалеет, что оказалась в одной лодке с Ираном, а наши отношения приближаются к уровню союзнических. Такие заявления звучали 13 сентября во время переговоров главы нашего государства с секретарем Высшего совета нацбезопасности Исламской Республики Иран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, господин секретарь, я хочу, чтобы вы понимали: Беларусь всегда была надежным партнером Ирана. И мы готовы достойно пройти свой путь. Я вас очень прошу, чтобы, передавая мои пожелания нынешнему новому Президенту, я бы хотел, чтобы вы не забыли передать мои самые теплые приветствия духовному лидеру Ирана, господину Хаменеи. Мы очень давние друзья и хорошо знакомы с ним уже много-много лет, передайте ему самые теплые поздравления и здоровья. Подробности.