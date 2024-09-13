Дзиодзина: «Гостеприимство страны зависит не только от системы законов»

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Когда человек встречает представителя иного государства или культуры, то нередко может ощутить внутреннюю настороженность по отношению к иностранцу. Как правило, подобные переживания в большей степени связаны с тем, что за счет особенностей менталитета, внешности, религиозной принадлежности или способов поведенческой реакции этот другой человек перестает быть понятным и предсказуемым. В то время как трудности спрогнозировать ход его действий зачастую побуждают держаться от него подальше и на всякий случай лучше не связываться.

А в сообществах с наиболее низким уровнем культурно-нравственного самосознания отличительные особенности других людей порой вообще становятся поводом для публичной травли или негласной дискриминации. Например, когда на словах равноправие, но человеку может быть отказано в приеме на работу лишь потому, что он хоть и легализованный, но мигрант. Не тот цвет кожи, не тот язык, не то место рождения, не та религиозная принадлежность точно таким же образом могут стать камнем преткновения для комфортной жизни той части общества, которая по каким-то признакам отличается. В то время как представитель другой культуры при всем желании стать частью общества, регулярно ощущает, что он чужой, и отношение людей в новом доме продолжает выталкивать.

Ключевой вопрос в том, что гостеприимство страны зависит не только от системы законов, что помогали бы в равной степени встраиваться каждому, кто проживает там на постоянной основе. Ведь гостеприимство любой страны – это, как правило, люди и зачастую набор абсолютно случайных встреч и опыт общения.

За годы своего существования Беларусь приняла у себя немало представителей разных культур и, несмотря на различия, стала домом. В то время как позиция главы государства помогала им встроиться наравне со всеми: «На белорусской земле в мире и согласии в духе добрососедства трудятся, создают семьи, растят детей представители 156 национальностей. Здесь все они становятся нашими, и даже моими, как я часто говорю. Моими русскими, моими украинцами, моими поляками. Так было, так есть и так будет всегда», – обозначил Президент, встречаясь с представителями разных культур, проживающих в Беларуси на данный момент.

И если отложить свод законов и предусмотренных правил, предполагающих равноправие, обращение Александра Лукашенко – это пример отношения, сделавшего Беларусь гостеприимной страной и вторым домом для многих приезжих.

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