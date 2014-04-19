Причины Майдана в Украине объяснили белорусские политологи

Частенько название программы «Картина мира» путают с картой мира. Так вот, обратимся к этой самой карте, к тому месту, которое тревожит сегодня весь мир. Украина! Может быть, слегка устаревшее сравнение из истории и, может быть, не очень уместное, может быть, даже обидное для соседней страны. Когда-то Россию, а позже Советский Союз пытались представить «колоссом на глиняных ногах». Но в современной истории оказалось, что этот образ как нельзя лучше подходит Украине! Большая страна вдруг грозит развалиться по кускам! Что происходит в эти дни в Украине? Как это видится украинцам из центра событий и украинцам, живущим в Беларуси?

Наталья Власюк:

Я подумала, что какой-то фильм ужасов. Как когда-то, я помню, видела, как в Америке через «близнецов» самолеты пролетают, все падает. Так и вот это.

Наталья Власюк бывает на своей исторической родине практически каждый месяц. Там живут ее родственники и друзья. Муж Натальи тоже из Украины. Они познакомились во время учебы в Минске и по распределению вместе приехали в Беларусь около 30 лет назад. По поводу событий в Украине Наталья говорит, что каждый выпуск новостей заставляет сердце биться сильнее.

Наталья Власюк:

Чаще мы в скайпе разговариваем, переписываемся. Просто так, по электронной почте. Потому что то, что смотришь новости, – это одно, а то, что живые люди, как проживают эти ситуации – это совсем другое.

За достоверной информацией о происходящем на родине Наталья обращается напрямую. На связи – Житомирская область, где ответ на элементарный вопрос «Как дела?» в последние месяцы может быть совсем не радостным.

Разговор по скайпу:

Очень поднялись цены. Для Украины это чересчур. Действительно, идут массовые увольнения. У людей нет работы.

Митинги и протесты, захваты зданий и прочие революционные аргументы обойдутся Украине недешево. Первой сдалась национальная валюта. Гривна продолжает падать, и, скорее всего, ситуация на валютном рынке в ближайшее время не изменится.

Девальвация национальной валюты Украины за три последних месяца составила около 58%.

Забывают дорогу в Украину и инвесторы, которые уже пытаются вывести свои капиталы из страны.

Добавляет напряженности и энергетический вопрос. Цена на российский газ выросла вдвое, а постоянно качать голубое топливо из Германии технически сложно.

Всеволод Шимов, политолог:

Группа олигархов контролировала всю экономику страны, а политики, по сути дела, обслуживали интересы тех или иных олигархических кланов. При всем при том, что положение простых граждан оставалось крайне тяжелым.

БТРы, штурмы, военные самолеты и митинги.

В Краматорске сепаратисты попытались захватить местный аэропорт. Штурмом его отбили украинские силовики. Без жертв обойтись не удалось.

После этого в город вошли бронетранспортеры.

Тем временем исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов объявляет о проведении антитеррористической операции в стране.

Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины:

Цель наших действий, я вновь это подчеркиваю, – защитить граждан Украины, остановить террор, остановить преступников, остановить попытки разорвать Украину на части.

Напряженная обстановка и на политическом фронте. В Женеве впервые за стол переговоров сели 4 стороны – Украина, Россия, ЕС и США. Обсуждение длилось около 7 часов. Госсекретарь Штатов Джон Керри упомянул про очередной пакет санкций в отношении России, а вот глава МИДа РФ Сергей Лавров так и не расставил все точки над «i» по поставкам газа в Украину.

В итоге реальное предложение по урегулированию украинского кризиса так и не прозвучало. Ведь когда лебедь, рак и щука тянут Украину каждый на себя, оставаться ей единым целым крайне сложно.

Сергей Кизима, политолог:

Украинское правительство в течение последних двух десятилетий сделало все, чтобы как можно больше внешних игроков чувствовали себя как дома на территории Украины. То есть фактически они не реализовывали свои законные полномочия, они позволяли иностранцам контролировать их собственную власть, вертеть ими, как марионетками. И вот сейчас, к сожалению, эта игра зашла слишком далеко. Как все это остановить, вот тут, к сожалению, боюсь, каких-то советов никто слышать сейчас не хочет.

Одновременно с Женевой говорили об Украине и в Москве в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Очень надеюсь на то, что политико-дипломатическими средствами нам удастся решить все острые, если не сказать острейшие, проблемы сегодняшнего дня в Украине.

Не то, что найти выход из политического тупика, а понять, что на самом деле происходит в Украине, сложно даже тем, кто находится на передовой. В один миг чужим среди своих стал кандидат на пост президента Украины от «Партии регионов» Михаил Добкин, когда в Луганске он заявил, что не поддерживает идею отделения Донбасса. Свой же электорат освистал выдвиженца.

В Украине объявлена охота на «зеленых человечков». Так в стране называют иностранных наемников. За каждого пойманного обещают по 10 000 долларов.

Но таким образом пока никто не заработал.

Главное в этой ситуации - не перепутать своих с чужими. А еще лучше – всем игрокам на украинском поле наконец-то снять маски. Хотя бы в тот короткий период перемирия, которое объявлено на Пасху.