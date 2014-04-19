Генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова 19 апреля посетила музейные комплексы в Мире и Несвиже

Новости Беларуси. Генеральный директор ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова в рамках своего визита в Беларусь посетила 19 апреля музейные комплексы в Мире и Несвиже. Они включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

К слову, в Список также входят Национальный парк «Беловежская пуща» и «Дуга Струве». Всемирное нематериальное наследие ЮНЕСКО представляет обряд «Колядные цари», который ныне существует только в деревне Семежево Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое лицо ЮНЕСКО с самого утра попало в историю. Ирина Бокова прочувствовала атмосферу средневиковья в Мирском замке — первом архитектурном памятнике, попавшем в Список Всемирного наследия от нашей страны.

Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО:

Самое большое впечатление - это та забота, с которой замок восстановлен, как оберегается культурное наследие. Я бы сказала, эта гордость, с которой относится местное население и вообще все белорусы, очень важна. И для нас тоже, как для организации, которая оберегает культурное наследие мира. Это не только кирпич, как мы говорим, и камень, а это живые объекты, которые рассказывают об истории.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Действительно, те, кто работают в Мире и в Несвиже, это ощутили по тому, как у нас в прошлом и позапрошлом году посещения туристов увеличились в разы.

История Мирского замка начинается еще в 16 столетии. Замок не раз менял владельцев, а вместе с ними и архитектурный облик. Это первая частная резиденция на белорусских землях. Здесь хозяйничали князья Ильиничи, Радзивиллы, Вингенштейны, Святополк-Мирские. Время здесь не замерло - все в Мирском замке живет своей жизнью: каждый кирпичик, костюм, предмет интерьера.

Ольга Попко, директор «Замкового комплекса «Мир»:

Он яркий, он уникальный. Действительно, такого сочетания красного кирпича и этих белых ниш нет нигде в мире. Он как жемчужина, которая появилась где-то в глубинке страны огромной, неизвестной западного человека.

В Беларуси не забывают, что о прошлом нужно заботится и в настоящем. Глобальная реконструкция Мирского замка завершилась всего несколько лет назад. С тех пор нашу архитектурную жемчужину посещают сотни тысяч гостей.

Павел Латушко:

Мы затратили 50 миллионов долларов на реставрацию этого. Это очень серьезные инветсиции. Несвижский замок - это порядка 70 миллионов. Если мы посмотрим Большой театр, который вы будете посещать сегодня, это порядка 100 миллионов евро. Можете представить, что страна на протяжении 50 лет (это я называю только вот, а сейчас Купаловский театр закончили, Национальную библиотеку, которую вы вчера посетили, построили) огромные днеьги вкладывает в культуру.

Ирина Бокова задержалась у стенда со слуцкими поясами. И пусть их нет в Списке Всемирного наследия, они сродни нашим знаменитым памятникам — тоже бренд страны. Экскурсия по замку хоть и в рамках делового визита, но все же первая леди ЮНЕСКО, в первую очередь, — леди.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Беларусь вошла в состав ЮНЕСКО в далеком 1954. В октябре 1988 присоединилась к Конвенции по охране природного и культурного наследия. Сегодня 4 белорусских объекта входят в этот желанный для каждой страны Список. Это Национальный парк «Беловежская пуща», «Замковый комплекс «Мир», архитектурно-культурный комплекс бывшей резиденции Радзивиллов в Несвиже, геодезическое сооружение «Дуга Струве». Все эти 4 объекта составляют лишь 0,4% от Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но уже совсем скоро это количество может увеличиться.

В так называемом предварительном списке - Августовский канал, Софийский собор, Каменецкая башня, Борисоглебская церковь, Брестская крепость. Среди объектов нематериального культурного наследия - колядная игра «Жанiцьба Цярэшкi» и традиция шаповальства в Дрибине.

Тем временем глава ЮНЕСКО продолжила путешествие во времени. Следующая остановка — Несвиж. Дворцово-замковый комплекс также в Списке Всмеирного наследия. Кажатся, эти стены до сих пор пронизаны многоголосием балов. И не смотря на то, что у Ирины Боковой оставалось не так много времени до следующего мероприятия, глава ЮНЕСКО не смогла отказать себе в удовольствии лишние минуты насладиться дыханием истории.