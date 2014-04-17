В Женеве более 7 часов длились переговоры по ситуации в Украине. В результате политики заключили соглашение: все захваченные здания, улицы и населенные пункты в Украине должны быть освобождены

Новости Украины. Переговоры по ситуации в Украине 17 апреля продолжаются в Женеве. Они длятся уже больше 7 часов. Пути выхода из кризиса ищут дипломаты России, США, ЕС и Украины. Консультации идут на фоне обострения обстановки в этой стране. Эксперты не прогнозируют быстрого прогресса в переговорах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход из украинского кризиса 17 апреля искали в Женеве. «Четырехсторонка» на уровне руководителей внешнеполитических ведомств состоялась в отеле «Интерконтиненталь». Российскую сторону представлял глава МИД Сергей Лавров, США - госсекретарь Джон Керри, ЕС - глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, Украину - назначенный Верховной радой и. о. главы МИД Андрей Дещица. До общего разговора были проведены двусторонние консультации. В позиции сторон нет единства.

Арсений Сивицкий, политолог:

Российская сторона настаивает на том, что чтобы урегулировать кризис в Украине, необходимо инициировать процессы федерализации и конституционной реформы, которая бы закрепляла новый федеративный статус Украины, а также ее внеблоковость. И если США согласны на внеблоковый статус Украины, что с их точки зрения предполагает заморозку процесса вступления в НАТО и в Европейский союз, то вот я не уверен, например, что такие условия устраивают украинскую сторону и тем более европейскую сторону.

Эти переговоры проходят на фоне обострения ситуации в Украине. География протестов растет с каждым днем. Сегодня ночью к митингующим городам - Славянску, Краматорску присоединился и Мариуполь. Там была атакована местная военная часть. Неизвестные забросали режимный объект камнями и коктейлями Молотова. Пострадали более десятка человек.

Активисты из юго-восточных регионов страны вступили в вооруженное противостояние с представителями нынешней украинской власти. Они требуют проведения референдума о государственном устройстве Украины и ее федерализации с последующим определением статуса новых субъектов. Сторонники федерализации в Славянске установили контроль за местным телевидением, а в Донецке пытаются установить свою охрану в аэропорту.

Украинец:

Я не вижу, почему бы нам нельзя разделиться хотя бы экономически. Пускай они идут в Евросоюз - политически, экономически, а нам нужно идти в Таможенный союз.

Накануне эксперты не прогнозировали быстрого прогресса в разрешении кризисной ситуации на Украине. Но, тем не менее, переговоры дипломатов - попытка стабилизировать обстановку.

Адам Вашков, депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я вообще глубоко убежден, что простого решения там не будет. Потому что на Украине произошла трагедия, я бы так это назвал. Понимаете, когда появились уже немалые человеческие жертвы (не имеет значения с какой стороны), то ли это так называемая небесная сотня, то ли это представители силовых структур или жители Украины восточных областей, это произошло. И, конечно, на уровне бытовом очень сложно объяснить людям ту позицию или ту цель, к которой они должны придти, чтобы устранить вот эти проблемы. Я имею ввиду, такого антагонизма между людьми уже в самой Украине.

Тем временем стало известно, что Украина запретила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

В результате многочасовых переговоров политики заключили соглашение, согласно которому конфликтующие стороны должны воздержаться от насилия. При этом все захваченные здания, улицы и населенные пункты в Украине должны быть освобождены. Министр иностранных дел Британии призвал к немедленному выполнению женевских договоренностей. Его позицию поддерживает и генеральный секретарь ООН Пан ги Мун. Он надеется, что итоги конференции приведут к дипломатическому решению проблемы. В НАТО заявили, что главное – это выполнение условий договора со стороны всех участников заседания в Женеве.