Внимание к сохранению объектов культурного наследия способствует укреплению государственности, — заявил Александр Лукашенко на встрече с гендиректором ЮНЕСКО

Новости Беларуси. Внимание к сохранению объектов культурного наследия способствует укреплению государственности. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с генеральным директором Юнеско Ириной Боковой. Она находится в Минске с визитом. Он приурочен к 60-летию членства нашей страны в международной организации, которая занимается сотрудничеством в сфере образования, науки и культуры. Ирина Бокова посещает знаковые объекты Беларуси, в том числе внесенные в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В него могут попасть еще 11 белорусских достояний.

Это утро для студентов факультета международных отношений БГУ началось необычно. За трибуной лектора — генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова. Опытный спикер и дипломат. Ее визит в Минск приурочен к большой дате — в мае будет 60 лет как Беларусь стала членом организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.

Ирина Бокова карьерный дипломат из Болгарии. Отучилась в МГИМО и Гарварде. Возглавляла болгарский МИД и долгое время курировала вопросы европейской интеграции. В 1996 году баллотировалась на президентских выборах на пост вице-президента Болгарии. С 2009 - у руля Юнеско. После приветствия глава белорусского государства говорит о важности проектов этой международной организации.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

То, чем занимается организация, весьма символично. Я когда прочитал цели согласно Уставу, я первый раз обратил (в таком плане) внимание на безопасность наших государств, сотрудничество в целях безопасности через науку, образование и культуру. Весьма символично и, наверное, правильно. Хотя и современные войны не могут вестись без образованных людей, но тем не менее вы это повернули в другую сторону. Это очень важно.

Нам очень приятно, что ЮНЕСКО занимается именно такой проблематикой. Нам, спустя 60 лет пребывания в этой организации, есть что сказать. Я думаю, вы это увидите сами. Особенно в сферах образования и науки. Мы очень большое внимание уделяем этому. 5% ВВП мы тратим на образование. Недавно состоялось совещание (фактически съезд ученых). Который год мы ведем реформирование нашей науки. Мы определились в приоритетах нашей науки на будущее и на среднесрочную перспективу. Что касается культуры, вы побываете на последних знаковых модернизируемых объектах нашей культуры. Мы очень это ценим. Для нас очень важно в нашем прошлом найти то, что связывает нас с настоящим. Мы не хотели бы забывать о том, откуда мы сами родом, поэтому мы большое внимание уделяем этим объектам, тем более они способствуют укреплению нашей государственности. Они лишний раз доказывают, что Беларусь — древняя земля. Разные государства здесь были, по-разному складывалась их судьба, но сегодня есть Беларусь — самостоятельное независимое государство, корнями уходящая туда.

Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО:

Вы древняя страна. У вас есть много, что можно показать миру. Разделяю ваше мнение: если молодые люди знают свою историю, если они глубоко верят в свою идентичность (а у вас это есть), то они будут более толерантны и к другим, будут более уверенно смотреть в будущее, будут более мобилизировано решать сегодняшние проблемы.

Глава ЮНЕСКО в Минске для того, чтобы своими глазами увидеть, чем гордится Беларусь. Этот визит в Национальный художественный музей только часть насыщенного маршрута. ЮНЕСКО ратует за сохранение национального достояния. По сути, «пиарит» и защищает уникальные в мире объекты.

В списке всемирного наследия таких почти 1000. В том числе и из Беларуси — это Мирский и Несвижский комплексы, Беловежская пуща и Геодезическая дуга Струвэ. Нематериальное наследие представляет обряд «Колядные цари», который существует только в Копыльском районе. Попасть в список ЮНЕСКО могут еще 11. Это, например, Августовский канал, Брестская крепость, Софийский собор, Каменецкая башня, проспект независимости в Минске.

Ирина Бокова, генеральный директор ЮНЕСКО:

Я бы с большим удовольствем поддержала бы такую идею. Надо, чтобы национальная комиссия, что белорусская сторона предложила эти объекты. Конечно, потом надо, чтобы они прошли соответсвующую процедуру - это Комитет всемирного насследия, который решает.

Под эгидой ЮНЕСКО Беларусь продолжит действовать по сохранению культурного наследия. Кроме, этого будут работать над проектами в сфере образования и науки. На базе ВУЗов и научно-исследовательских учреждений созданы 7 кафедр этой организации. Беларусь является и активным участником программы «Человек и биосфера».

А вечером 18 апреля Ирина Бокова встретится с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем. В Минске пройдет торжественное собрание Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.