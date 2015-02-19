Совет нацбезопасности и обороны Украины обратился в ООН с просьбой ввести миротворцев на юго-восток страны

Новости Украины. На юго-восток Украины хотят ввести миротворцев. С такой просьбой в ООН обратился Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Секретарь ведомства Александр Турчинов заявил, что такой шаг станет частью плана по поддержанию мира и безопасности в регионе, а также поспособствует выполнению минских договоренностей.

Однако решение ввести миротворческие силы на Донбасс не вызывает оптимизма у многих политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тем временем мировая общественность внимательно следит за последним очагом конфликта в Украине – городом Дебальцево. Оттуда по-прежнему приходит противоречивая информация. По данным штаба силовиков, основная группа солдат покинула окружение и обосновалась в городе Артемовск.