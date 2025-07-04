Прямой эфир

Президенты России и США провели телефонный разговор

04 июля 2025 10:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В центре внимания – урегулирование украинского кризиса. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. С начала 2025 года это уже шестой «созвон» лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты России и США провели телефонный разговор-2

Глава США в очередной раз ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин, в свою очередь, отметил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта. Он также сообщил о прогрессе в организации прямых российско-украинских переговоров. Коснулись президенты и вопросов международной проблематики. По словам помощника президента России – Юрия Ушакова, лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии. По итогам беседы, которая продлилась около часа, Владимир Путин и Дональд Трамп условились держать контакт по линии профильных ведомств и помощников.

# Россия # США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Тиханский о визите Келлога: это заход к России через Беларусь
02 июля 2025 20:12

Тиханский о визите Келлога: это заход к России через Беларусь

Азарёнок: только суньтесь – полетит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города!
02 июля 2025 18:00

Азарёнок: только суньтесь – полетит «Орешник» по бункеру. Не спасут подземные города!

Какие выгоды даёт ШОС Беларуси – объяснил аналитик БИСИ
02 июля 2025 16:53

Какие выгоды даёт ШОС Беларуси – объяснил аналитик БИСИ