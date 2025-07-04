Президенты России и США провели телефонный разговор

Тиханский о визите Келлога: это заход к России через Беларусь

«Давайте представим ситуацию, что и вы за столом, напротив вас вот этот вот старый матерый военный. Чего он хочет? Как вы понимаете, чего им надо от нашего Президента, от Беларуси? Как мы себе должны в этой ситуации вести? И вот с точки зрения безопасности нашей страны».