Президенты России и США провели телефонный разговор

В центре внимания – урегулирование украинского кризиса. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. С начала 2025 года это уже шестой «созвон» лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания – урегулирование украинского кризиса. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. С начала 2025 года это уже шестой «созвон» лидеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава США в очередной раз ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий. Путин, в свою очередь, отметил, что Москва продолжает искать политическое решение конфликта. Он также сообщил о прогрессе в организации прямых российско-украинских переговоров. Коснулись президенты и вопросов международной проблематики. По словам помощника президента России – Юрия Ушакова, лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке, в частности в Иране и Сирии. По итогам беседы, которая продлилась около часа, Владимир Путин и Дональд Трамп условились держать контакт по линии профильных ведомств и помощников.