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Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске

23 октября 2019 06:22
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Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Сотрудничество Минска и Гаваны обсудят на высшем уровне. Александр Лукашенко проведет сегодня, 23 октября, переговоры с президентом Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске-1

Мигель Диас-Канель прибыл в нашу страну с первым официальным визитом накануне и уже успел познакомиться с возможностями Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске-4

Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске-6

Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске-8

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. К обсуждению подготовлен широкий круг тем. Однако акцент будет сделан на укрепление экономических отношений. Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, IT-секторе.

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Помимо актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, стороны сверят часы и по международной повестке дня. По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов. Лидеры также планируют принять совместное заявление.

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# Беларусь-Куба # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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