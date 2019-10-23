Президенты Беларуси и Кубы планируют принять совместное заявление по итогам переговоров в Минске

Новости Беларуси. Политика взаимных интересов. Сотрудничество Минска и Гаваны обсудят на высшем уровне. Александр Лукашенко проведет сегодня, 23 октября, переговоры с президентом Кубы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мигель Диас-Канель прибыл в нашу страну с первым официальным визитом накануне и уже успел познакомиться с возможностями Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах. К обсуждению подготовлен широкий круг тем. Однако акцент будет сделан на укрепление экономических отношений. Стороны рассмотрят перспективы реализации совместных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, IT-секторе.

На белорусский рынок могут прийти кубинские фармацевтические компании

Помимо актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, стороны сверят часы и по международной повестке дня. По итогам переговоров ожидается подписание пакета документов. Лидеры также планируют принять совместное заявление.

«Продвигать нашу продукцию в страны Карибского бассейна». Что общего у экономик Беларуси и Кубы?