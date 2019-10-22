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23 октября состоятся переговоры президентов Беларуси и Кубы: какие вопросы на повестке дня

22 октября 2019 10:36
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Новости Беларуси. В Минске с официальным визитом 22 октября ожидают президента Кубы. История сотрудничества наших государств насчитывает более полувека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Как стало известно, уже завтра, 23 октября, высокого гостя ждут во Дворце Независимости. Здесь пройдут переговоры Александра Лукашенко с президентом Кубы в узком и расширенном составах. Сторонам предстоит определить перспективные направления для дальнейшего сотрудничества. Запланировано подписание ряда международных документов, позволяющих расширить взаимодействие Беларуси и Кубы в различных отраслях. Ожидается, что по итогам переговоров президенты примут совместное заявление.

23 октября состоятся переговоры президентов Беларуси и Кубы: какие вопросы на повестке дня-1

# Беларусь-Куба # Александр Лукашенко # Мигель Диас-Канель # Фотофакт

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