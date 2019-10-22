«НАТО не способно заморозить милитаризацию». 30 танков и 25 машин боевой пехоты доставят в Литву для участия в учениях

Новости Беларуси. НАТО готовится к крупномасштабным учениям в Литве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Боевые машины американского батальона прибывают на полигон в Пабраде, который находится в 15 километрах от границы с нашей страной. В непосредственной близости с Беларусью будет располагаться американская тяжелая техника – это 30 танков и более 20 машин боевой пехоты.

В ближайшие полгода буквально у наших границ литовские и натовские военные проведут большие учения. Такая ситуация вызывает обеспокоенность, и белорусская сторона вынуждена реагировать на ситуацию. Глава государства поручил Госсекретарю Совета безопасности и министру обороны разработать и в самое ближайшее время предоставить план мероприятий по реакции Беларуси на эти действия. Александр Лукашенко не раз обращал внимание на обстановку, которая складывается в регионе, и на то, что вблизи наших границ все чаще группируется военная техника НАТО, а военные сборы приобретают все более глобальный характер.

Такая расстановка сил вряд ли может способствовать продвижению политики добрососедства. При этом надо отметить, что с территории Беларуси не исходит никаких угроз в сфере безопасности. О том, что и в мире в целом, и в восточно-европейском регионе в частности, складывается не лучшая ситуация, наш Президент неоднократно заявлял и с международных трибун. Эта тема звучала и на недавней конференции по европейской безопасности в Минске, и на саммите глав государств СНГ в Ашхабаде.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это ненормально. Это не говорит о том, что мир пришел на территорию Европы и очагов таких не возникнет в будущем. Это непонятные учения. Наверное, нам с президентом России придется подумать о том, как обезопасить себя в этот период. Потому что там будет участников порядка 30 тыс. Это немало. В Польше и странах Балтии. Мы, например, в Беларуси уже над этим работаем.

В целом, эксперты оценивают такие действия со стороны Североатлантического альянса как дестабилизирующий фактор, который может привести к обострению ситуации в регионе. Не исключают и тот факт, что учения – это предлог для дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения американских ракет в Прибалтике. Такие планы не раз озвучивали из-за океана.