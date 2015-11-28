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Президенты Беларуси и Азербайджана пообщались с прессой

28 ноября 2015 13:48
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Новости Беларуси. Главы государств пообщались с прессой. По сути, здесь были подведены итоги состоявшихся переговоров.

Главное – придание белорусско-азербайджанским отношениям дополнительной динамики. Прежде всего это касается торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:
Нами обсуждены перспективы активизации сотрудничества в сфере производственной кооперации, реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций, многое другое. С обеих сторон выражена заинтересованность наращивания мощностей совместных производств, расширение модельного ряда собираемой в Азербайджане техники, а также в создании новых кооперационных производств с нашими компаниями в Азербайджане с использованием производственных, произведенных на месте деталей и комплектующих.
Учитывая географическое положение Республики Беларусь, ее членство в Евразийском экономическом союзе, перспективным направлением представляется создание в Беларуси кооперационных производств по переработке азербайджанского сырья, полуфабрикатов с последующим выходом на рынки третьих стран. В том числе и в Европейский союз. 

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Ильхам Алиев # Беларусь-Азербайджан

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