Президенты Беларуси и Азербайджана пообщались с прессой

Новости Беларуси. Главы государств пообщались с прессой. По сути, здесь были подведены итоги состоявшихся переговоров.

Главное – придание белорусско-азербайджанским отношениям дополнительной динамики. Прежде всего это касается торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Нами обсуждены перспективы активизации сотрудничества в сфере производственной кооперации, реализации крупных инфраструктурных проектов, привлечение инвестиций, многое другое. С обеих сторон выражена заинтересованность наращивания мощностей совместных производств, расширение модельного ряда собираемой в Азербайджане техники, а также в создании новых кооперационных производств с нашими компаниями в Азербайджане с использованием производственных, произведенных на месте деталей и комплектующих.

Учитывая географическое положение Республики Беларусь, ее членство в Евразийском экономическом союзе, перспективным направлением представляется создание в Беларуси кооперационных производств по переработке азербайджанского сырья, полуфабрикатов с последующим выходом на рынки третьих стран. В том числе и в Европейский союз.