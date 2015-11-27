Президенты Беларуси и Азербайджана 28 ноября в узком и расширенном составах обсудят вопросы двусторонннего сотрудничества

Новости Беларуси. Президент Азербайджана прибудет 27 ноября в Минск с официальным визитом. Самолет Ильхама Алиева приземлится в Национальном аэропорту уже в ближайшие часы. В программе визита – переговоры в узком и расширенном составах, по итогам которых планируется подписание ряда международных документов.

Тем временем 27 ноября Минск стал переговорной площадкой для представителей бизнеса двух стран. По их мнению, эта встреча станет серьезным подспорьем для принятия решений на уже более высоком уровне. Впрочем, залог успешного будущего Беларуси и Азербайджана - не только бизнес-проекты. В чем еще основа двусторонних отношений, которым уже не один десяток лет?

Оказание первой помощи пострадавшему от ДТП и четкая инструкция поведения в чрезвычайной ситуации. Все эти навыки Асеф Мамедов оттачивает в белорусском вузе. Правда, применять их уже будет в родном Азербайджане. Говорит, в Синеокую приехал не случайно. Белорусское образование славится качеством. Вот и учебные программы по его специальности с «практическим уклоном».

Асеф Мамедов, студент ГУО «Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Практические занятия сначала у нас были сложные, теперь все понимаем, все, что надо делать. Преподаватели строгие, но объективные.

А ведь таких как Асеф Мамедов в институте МЧС немало. Как минимум половина иностранных студентов – из Азербайджана.

Иван Ошмяна, начальник инженерного факультета ГУО «Командно-инженерный институт» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

В настоящее время у нас на факультете обучается 95 иностранных студентов. Из них преимущественное большинство – это азербайджанские ребята. Их обучается 45 человек. С 2010 года мы выпускаем ребят из нашего вуза.

Но ведь это лишь одна из сфер двустороннего сотрудничества. Точек для взаимодействия немало. О многих из них главы двух государств договаривались лично.

Начиная с 2006 видятся практически ежегодно. В Синеокую Ильхам Алиев приезжал три раза. А вот глава белорусского государства в Азербайджане был четыре.

Кстати, виделись президенты двух стран и в 2015 году. На церемонии открытия I Европейских игр в Баку.

О результате такого двусторонего диалога говорят цифры. За последние 10 лет товарооборот вырос более, чем в 8 раз. Только за этот год наторговали на 250 миллионов долларов. В Азербайджане оценили белорусские тракторы, продукты питания, лекарства. Сегодня во взаимной торговле участвует около 250 предприятий.

«Бизнес-диалог» состоялся и 27 ноября. Познакомиться с инвестиционным климатом Синеокой приехало около полусотни бизнесменов.

Руфат Маммадов, глава Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций:

Мы рассматриваем возможности сотрудничества между банками. И в том числе возможности сотрудничества в других областях финансовой отрасли. Это какие-то взаимные инвестиции как на территории Беларуси, так и на территории Азербайджана.

Сотрудничество в агропромышленной сфере, производстве техники для сельского хозяйства. Уже сегодня с белорусскими тракторами Азербайджан намерен выйти на рынки третьих стран. А точнее с продукцией Гянджинского

автомобильного завода. С 2004 года здесь собираются знаменитые «Белорусы» и автомобили МАЗ. Это, пожалуй, самый масштабный совместный проект.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Сегодня идет разговор о том, чтобы поставлять нашу коммунальную технику, но в первую очередь, наверное, флагманом здесь является Гянджинский автомобильный завод, на котором начиналось производство наших тракторов. Сегодня рассматривается производство и коммунальной техники, сборочное производство и на газомоторном топливе наших автобусов МАЗ.

Азербайджан – партнер приоритетный. В трудные времена эта страна подставляла нам плечо. Дипотношениям больше двух десятилетий. Государство развивающееся. Входит в первые 40 стран в рейтинге наиболее конкурентноспособных экономик мира. Известно и благодаря мощному запасу энергоресурсов. Как раз-таки в сфере нефте- и газодобычи найти можно новые точки соприкосновения, – уверен азербайджанский бизнесмен.

Заур Мамедов, заместитель директора Сумгаитского химического промышленного парка (Азербайджан):

Я думаю, что это машиностроение, то есть это машиностроение в области нефте- и газодобычи прежде всего. Некоторые направления были рассмотрены в фармацевтике и в нефтехимии.

Фармацевтика – это еще одна перспективная сфера. Сотрудничеству с медицинскими учреждениями и фармацевтическими организациями уже 15 лет. Более десятка наших препаратов уже на рынке этого государства на Южном Кавказе.

И это только начало. 27 ноября белорусско-азербайджанский диалог прошел еще и в институтах Национальной академии наук.

Рауф Агаев, доктор медицинских наук, хирург-гастроэнтеролог (Азербайджан):

Белорусские препараты славятся на сегодняшний день своим качеством. Плюс, в сравнении со множеством европейских, американских фармацевтических фирм.

Назим Мамедов, глава межгосударственной рабочей группы по научным инновационным проектам (Азербайджан):

Очень много успехов как в плане фундаментальных проектов, так и в плане инновационных проектов. В этом смысле, мне кажется, Беларусь опередила просто практически все страны бывшего Совесткого Союза.

О новой странице белорусско-азербайджанских отношений говорить будут уже 28 ноября главы двух государств. Вопросы двусторонннего сотрудничества Александр Лукашенко и Ильхам Алиев обсудят в узком и расширенном составах. Подписан будет и ряд международных документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.