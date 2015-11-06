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Вступление в должность вновь избранного Президента Беларуси — в топе новостей ведущих СМИ и информационных агентств мира

06 ноября 2015 18:31
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Новости Беларуси. Сегодняшние события в Минске — в топе новостей ведущих СМИ и информационных агентств мира. Они цитируют выступление Александра Лукашенко во время торжественной церемонии вступления в должность Президента. В частности, «РИА-Новости» подчеркивает, что Минск и в дальнейшем будет содействовать миру на континенте.

Украинское издание «Зеркало Недели» отмечает: «Лукашенко вступил в должность президента и предложил Западу начать отношения с чистого листа». Этот же тезис поместила в публикации и польская газета «Рэч Посполита». Не обходят вниманием церемонию вступления в должность вновь избранного Президента Беларуси и телеканалы других стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Инаугурация

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