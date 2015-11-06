Александр Лукашенко: Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом

Новости Беларуси. Александр Лукашенко вступил в должность Президента Беларуси. Торжественная церемония прошла во Дворце Независимости.

По протоколу в Зал торжественных церемоний солдаты Роты почетного караула внесли флаг, штандарт и Конституцию, после чего Александр Лукашенко принес присягу. Председатель Центризбиркома вручила ему удостоверение Президента Республики Беларусь. С вступлением в должность Главу государства поздравили председатели Совета Республики и Конституционного суда.

Своим выбором белорусский народ еще раз показал, что нация сильна единством и сплоченностью вокруг своего лидера. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул, что люди своими голосами выразили приверженность той внутренней и внешней политике, которая проводится в нашей стране.

Александр Лукашенко:

Меня переполняет чувство гордости за наше сплоченное общество, за миллионы земляков, граждан нашей свободной Беларуси. Во время прошедшей кампании по выборам главы государства наш народ в очередной раз продемонстрировал всему миру высочайшую политическую культуру, единство перед лицом внешних вызовов и независимых суждений. Нас не разобщили в прошлом, не удалось это сделать в настоящем и, я абсолютно уверен, никогда не удастся сделать это в будущем. Многочисленные наблюдатели, и наши, и зарубежные, могли убедиться в том, что вся выборная кампания прошла спокойно, открыто, в строгом соответствии с белорусским законодательством. Всем кандидатам были предоставлены широкие возможности для агитации.

Я от всего сердца благодарю вас, дорогие соотечественники, всех тех, кто меня поддержал. Хочу подчеркнуть, что это абсолютно не мой, не личный успех, это наша общенациональная победа, это победа белорусского народа. Подчеркиваю без всякой лести: впервые за все предвыборные кампании это была кампания, наблюдая за которой и я, и все вы гордились сами собой и гордились нашим народом. Вы видели, что творилось вокруг. Народ спокойно, тихо, открыто пришел и показал, кто хозяин в этом доме. В этом величайшая заслуга белорусского народа, и я горд служить этому народу.

В своей речи Александр Лукашенко обозначил приоритеты дальнейшего развития Беларуси. Президент выступил против необдуманных и навязанных извне структурных реформ в стране. Акцент был сделан и на экономике. Ее необходимо поднять на более высокий уровень, как и уровень жизни людей.

Не обошел вниманием глава государства и аспекты внешней политики.

Александр Лукашенко:

Беларусь будет и впредь активным игроком на постсоветском пространстве. Это не только залог нашего благополучия, но и защита от различного рода угроз. Мир и порядок на нашей земле – высшая ценность, выше ничего быть не может. Если непорядок, конфликт, война – не нужен ни хлеб, ни одежда, ни зарплата, ни предприятия, ни реформы. Поэтому мир и порядок – это главное. Леонид Данилович Кучма может больше об этом рассказать. Ничего не пожалели ради сохранения мира и безопасности на нашей земле. Поэтому нами поддерживаются шаги, направленные на повышение эффективности Организации Договора о коллективной безопасности, стремительно развиваются наши отношения с нашим стратегическим партнером – великим Китаем. И я должен поблагодарить моего близкого друга Си Цзиньпина и специальную делегацию, которую он сегодня направил на инаугурацию, мы с ними провели три дня в работе, много спорили, вели переговоры. И я прошу передать Си Цзиньпину самые добрые пожелания за его поддержку белорусского народа от имени этого белорусского народа. Мы развиваем наши связи с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. И в этом уже есть результат. Сегодня Беларусь открыта для равноправного сотрудничества и дружбы со странами Запада, США и Евросоюзом. Если они этого хотят. Нет никаких препятствий для того, чтобы перевернуть страницы прошлого и начать новую историю отношений с чистого листа.

После Дворца Независимости торжественная церемония переместилась на площадь государственного флага. Там собрались многочисленные зрители, а также представители различных видов войск белорусской армии.

Александр Лукашенко был уже в форме главнокомандующего. В своей речь перед собравшимися Президент говорил о долге по защите интересов страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Станислав Зась, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:

Мы торжественно клянемся с достоинством и честью нести высокое звание защитников отечества, беззаветно служить белорусскому народу и Президенту Республики Беларусь, защищать нашу родину мужественно, умело, не щадя своих сил и самой жизни. Клянемся!

Завершилась церемония на площади Государственного флага еще одной символичной и красочной церемонией – принесением военнослужащими клятвы верности белорусскому народу и Президенту. А после исполнения гимна страны рота почетного караула прошла вдоль зрительских рядов и трибуны торжественным маршем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Как главнокомандующий Вооруженными Силами превыше всего ставлю своей целью надежную защиту интересов нашей страны, ее конституционных устоев и территориальной целостности.

Окружающий нас мир не стал благополучнее. И это оказывает свое негативное влияние на Беларусь. Но мы обязательно сохраним наше государство. Мы дорожим нашей родиной. Будем едины, последовательны и настойчивы в созидании, принципиальны и решительны в отстаивании национальных интересов. Мы всегда заявляли, заявляем и будем заявлять: мы никогда никому не угрожали и угрожать не будем. Наша военная цель – защитить свой клочок земли, на котором издревле жила ветвь славянского народа – белорусы – чистая, красивая и образованная нация. Мы никому не отдадим ни клочка нашей земли, не угрожая нашим соседям и другим государствам. Нам не надо чужого, но и своего не отдадим. Мы должны помнить, не угрожая никому: как говорил великий наш предок, кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Для этого мы прежде всего люди в погонах. Мы своей жизнью будем защищать свою землю, свои семьи, своих детей, своих родных и любимых.