Новости Беларуси. Беларусь лидирует в создании системы частно-государственного партнерства. Такое мнение сегодня, 6 ноября, высказал исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН во время международной конференции в Минске. В ней приняли участие представители общественных, коммерческих и международных организаций из 20 стран. На встрече обсуждалась и тема дальнейшего развития экономического сотрудничества в интересах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристиан Фриис Бах, исполнительный секретарь Европейской экономической комиссии ООН:

Организация Объединенных Наций была создана сразу после Второй мировой войны. И одним из важнейших направлений мирного строительства было и есть развитие конструктивного экономического сотрудничества в интересах мира. Это как раз то видение, которое поддерживает и продвигает ваш президент. Конструктивное экономическое сотрудничество, интеграция интеграций в интересах мира в центре Европы.