«Президент решил – он не будет один определять, что является приоритетами страны, а посоветуется с тысячами людей». Ковалёв о I Всебелорусском собрании

Тревожное прошлое после распада СССР и уверенный взгляд в будущее. В программе «В обстановке мира» эксперты оценили путь, который прошла Беларусь за годы независимости, и порассуждали о том, что ждёт страну в ближайшие пять лет.

Михаил Ковалёв, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрии БГУ, доктор физико-математических наук:

Давайте перейдём отдельно к тем приоритетам, который были провозглашены в 1996 году на Первом Всебелорусском собрании. Главная была особенность экономической политики в президентской Беларуси, что Президент решил – он не будет один определять, что является приоритетами страны, а посоветуется с тысячами людей на Всебелорусском собрании.

Напомню, на Первом – это были абсолютно правильно провозглашены приоритеты: экспорт, продовольствие – нам есть тогда нечего было,ясно, что было продовольствие очень важным. И жильё – негде было очень многим жить. И давайте посмотрим, если абстрактные цифры результатов за 25 лет не впечатляют – роста благосостояния, посмотрим по этим. Агропродовольствие. Напомню, что ещё даже в 2000 году, через 5 лет президентской страны, у нас было отрицательное торговое сальдо по продовольствию. Мы больше покупали продуктов питания за рубежом, чем продавали. В прошлом году мы уже продали за рубеж более чем на 5 миллиардов долларов продуктов питания.

Мы вышли на одно из ведущих мест в мире по продовольственным товарам. Приведу конкретные цифры: по данным ФАО – Всемирной организации продовольствия – мы находимся на третьем месте в мире по продаже сливочного масла. На четвёртом месте в мире по швейцарским сырам – по нашим, белорусским сырам! Я не напрасно сказал – мы обошли даже Швейцарию. Пятое – по сухому молоку и сыворотке. Вчера пришли новые сведения из ФАО – оказывается, даже по мясу мы вошли в десятку ведущих стран мира. И у нас мы очень часто говорим, что якобы мы там закапываем деньги, в сельском хозяйстве… Я как экономист скажу: может быть, там, где-то мы помогли модернизировать фермы, купили самое современное западное оборудование для доения коров и так далее, но сегодня, в последние годы в бюджете почти не закладывается денег. Сегодня наше сельское хозяйство имеет существенно меньшие дотации, чем там швейцарское или особенно – в Исландии. Но успех вы видите!