«Мы не можем сказать, что Беларусь остаётся отсталой страной 90-ых, которая радуется тому, что свои штаны поддержали. Мы сегодня выходим на мировые рынки»

Алексей Беляев, политолог, кандидат исторических наук:

Я хочу напомнить, что с момента обретения независимости уже практически 30 лет прошло. И экономический рост, который у нас есть, и экономическое развитие, которое было за эти годы – оно, в целом, вписывается в мировые тренды. Мы вступили в эпоху информационного общества.

Сегодня, с одной стороны, у нас есть твёрдая опора – то, что называется реальная экономика – производство конкретных товаров потребления, производство продовольствия, которые позволяют нашим людям не умереть с голода, носить собственную одежду, смотреть собственный телевизор и даже ездить практически на автомобилях собственной сборки. Но сегодня мы видим мировой тренд – это информационное общество, информационная экономика. Здесь сделано тоже много. У нас создана фактически, как тут уже было сказано громкое слово, беспрецедентная площадка для инноваций. У нас есть и Парк высоких технологий, у нас есть и очень продвинутый указ, связанный с введением тех же криптовалют в Беларуси. Практически ни в одной стране мира ещё нет такого регулирования на национальном уровне этого вопроса. А у нас есть.

То есть мы здесь не можем сказать, что Беларусь остаётся отсталой страной 90-ых, которая радуется только тому, что вот мы свои штаны поддержали. Нет! Мы сегодня выходим на мировые рынки, нам есть что предложить. Мне кажется, что здесь надо подумать. Я согласен, что государство должно уменьшать свою долю вмешательства и регулирования в сфере частного бизнеса, связанного с этим предпринимательством, которое должно быстро реагировать на вызовы времени. Есть базовые предприятия и той же добывающей промышленности, и нефтяные, калийные, которые должны остаться в собственности государства. И вот та рента от природных ресурсов — она должна поступать в государственную казну. Есть базовые предприятия промышленного машиностроения. По большегрузным самосвалам – наше лидерство. У нас большегрузные самосвалы – одно из первых мест в мире по поставкам. У нас есть свои клиенты, которым наша техника нужна, востребована. У нас хорошее машиностроение в сельском хозяйстве – у нас есть свой «Гомсельмаш», у нас есть свои наработки в этом плане. Но у нас есть и современные технологии цифровые. Мы должны создавать, всё-таки, возможности привлекать сюда, как американцы привлекают в Силиконовую долину, мы должны у себя привлекать и оставлять – у нас высокий научно-технический потенциал тех же программистов, например, у нас есть хорошие ВУЗы, которые готовят. И нам надо создать такие условия, чтобы этим людям было здесь жить комфортно, работать комфортно. Чтобы свою высокую зарплату они могли потратить здесь на все те же блага, которые они бы получили и там, но за большие деньги, То есть мы должны создавать у себя, сохраняя, с одной стороны, комфортную среду проживания для всех. Мы должны создавать условия для того, чтобы была возможность развиваться в этих новых технологиях. И вот это направление будет перспективным.