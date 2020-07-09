Гайдукевич: «Самое главное, что отличает попытки организации «цветной революции» – нет политического процесса»

Технологии «цветных революций» и рекомендации из методички Шарпа, когда ситуация в стране разыгрывается как по нотам. Как не потерять независимость и сохранить суверенитет? Эти темы обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мы всегда боимся слова «идеология», мы всё боимся защитить своё информационное пространство, мы всё хотим как-то пройти этот путь по-другому. А не получится, надо это понимать.

И второй момент: вот самое главное, что отличает попытки организации «цветной революции» – нет политического процесса. Мы сегодня это несколько раз сказали, надо ещё раз сказать: где борьба программ и идеологий, где споры, действительно, о политических программах – этого нет. И это, в том числе, для нас сигнал – мы должны своё политическое поле развивать больше, мы должны больше делать для того, чтобы было больше дискуссий, разных мнений.

Мы должны понимать, что никогда не будет в стране, что все одного мнения и все одинаково мыслят – это и не нужно. Главное, чтобы не было вмешательства извне и не было попыток решить на улице. Всё остальное должно быть. И альтернатива.