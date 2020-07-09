Брич о выборах 1994 года: «Только, когда пришла президентская власть к нам, начал наводиться порядок»

Леонид Брич, председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Республики еспублики РррррБеларусь:

Слушая сегодня уважаемых коллег – они же представляют учёный мир. Я же чисто практик. И вот я вспоминаю сейчас, когда рассуждения те идут, вспоминая то время, когда находился в столице нашего Полесья – Пинске, когда там работал – как раз горбачёвские реформы, как мы называли, когда кооперативы создавались, в то время я уже работал директором треста столовых и ресторанов – через меня это всё проходило, в том числе, и постановление Совета министров о демонополизации, Кебичем подписанное, когда первые частные… Это ещё была не самостоятельная Республика Беларусь, это 90-ый год. Когда торговля пошла по западной теории – первые частные структуры, которые на основе юридической. То есть шла реорганизация горпищеторгов, горпромторгов, трестов столовых и ресторанов в отдельные юридические лица и в последующем, для того чтобы можно было бы приватизацию проводить, вот именно начиная со сферы услуг, так мы говорим сегодня – сферы торговли.

Конечно, те времена были, действительно, трудные. Хотя все будут говорить – да, это советская торговля была. Вспоминаю, это были спекуляции, это был, действительно, вывоз товаров – не то, что челночный, фурами вывозили. Особенно в страны, республики Закавказья, Средней Азии, где, мы знаем, по советским временам, они люди были богатые. Они приезжали сюда, находили среди нас тоже таких людей, которые не совсем думали о государстве, а думали больше о себе – к сожалению, такое тоже было. И вспоминаю, даже органы власти на местах, которые хотели навести порядок, чтобы можно было выдать на талоны то определённое количество продуктов – и той же водки, и тех же сигарет, и того же масла. Это было сложно. И в том числе и здесь была борьба.

И конечно, я те годы вспоминая, и сегодня навеяло всё это — действительно, только с приходом сильной государственной власти в лице выборов, прошедших в 1994 году, когда пришла, действительно, президентская власть к нам, начал наводиться тот порядок. Я это, действительно, воочию видел сам и вспоминаю сейчас, и я не ради красного словца говорю.