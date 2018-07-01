Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели
Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась и кадровыми решениями. Так, глава государства назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне, а также Алексея Шведа – генеральным консулом Беларуси в Стамбуле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ
Также Александр Лукашенко назначил нового председателя Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александр Гучок. Президент потребовал серьезного и принципиального отношения.
Президент дал согласие на назначение Николая Рогащука заместителем председателя Минского облисполкома, Дмитрия Петруши – главой администрации Центрального района Минска.
Новые первые заместители у двух министерств: Геннадий Трубило – в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, Ирина Старовойтова – в министерстве образования.
Также заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Виталий Смирнов, заместителем министра информации – Игорь Бузовский.
Генеральным директором «Белшины» стал Владимир Карпяк.