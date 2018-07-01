Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели

Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась и кадровыми решениями. Так, глава государства назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне, а также Алексея Шведа – генеральным консулом Беларуси в Стамбуле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.