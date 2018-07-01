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Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели

01 июля 2018 18:51
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Новости Беларуси. Уходящая неделя отметилась и кадровыми решениями. Так, глава государства назначил Вячеслава Бриля Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Нигерии и по совместительству в Гане и Камеруне, а также Алексея Шведа – генеральным консулом Беларуси в Стамбуле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели -1

Новые лица в местной вертикали, диппредставительствах и госорганах. Все подробности кадрового дня в большом репортаже СТВ

Также Александр Лукашенко назначил нового председателя Высшей аттестационной комиссии. Им стал Александр Гучок. Президент потребовал серьезного и принципиального отношения.

Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели -4

Президент дал согласие на назначение Николая Рогащука заместителем председателя Минского облисполкома, Дмитрия Петруши – главой администрации Центрального района Минска.

Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели -7

Новые первые заместители у двух министерств: Геннадий Трубило – в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, Ирина Старовойтова – в министерстве образования.

Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели -10

Также заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства назначен Виталий Смирнов, заместителем министра информации – Игорь Бузовский.

Президент потребовал серьезного и принципиального отношения. Кадровые решения уходящей недели -13

Генеральным директором «Белшины» стал Владимир Карпяк.

# Отставки и назначения в Беларуси # Фотофакт

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