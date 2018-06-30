«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главная ваша задача – это безопасность тех процессов и того состояния государства, которые обеспечиваются внутри. Это внутренняя безопасность. Большое доверие с моей стороны к председателю и к вам, но и большой спрос.

Вы работаете аккуратно. По крайней мере та информация, которую я получаю, она объективна. При этом я хочу заметить, что у комитета один из главных вопросов не только борьба с коррупцией и другими подобными вопросами. В комитете есть еще такие направления как разведка, контрразведка; вы обеспечиваете Президента и других руководителей надежной связью; правительственная связь, закрытая и открытая; вы разрабатываете новые системы, об этом недавно говорили. Очень много направлений.

Сегодня появилось новое направление, такое как борьба с терроризмом. Успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг. Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что не зацепит и нас (хотя внутренних причин для этого нет). Но, тем не менее, это тоже ваше направление.

Все должно быть честно и принципиально, никому никаких исключений быть не должно.