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«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ

30 июня 2018 17:54
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Новости Беларуси. 30 июня Президент Беларуси рассмотрел кадровые вопросы. Александр Лукашенко подчеркнул, что в этой структуре должны работать честные, принципиальные, умные профессионалы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ-1

Больше подробностей о кадровых перестановках в Комитете государственной безопасности здесь.

«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Главная ваша задача – это безопасность тех процессов и того состояния государства, которые обеспечиваются внутри. Это внутренняя безопасность. Большое доверие с моей стороны к председателю и к вам, но и большой спрос.

Вы работаете аккуратно. По крайней мере та информация, которую я получаю, она объективна. При этом я хочу заметить, что у комитета один из главных вопросов не только борьба с коррупцией и другими подобными вопросами. В комитете есть еще такие направления как разведка, контрразведка; вы обеспечиваете Президента и других руководителей надежной связью; правительственная связь, закрытая и открытая; вы разрабатываете новые системы, об этом недавно говорили. Очень много направлений.

Сегодня появилось новое направление, такое как борьба с терроризмом. Успокаиваться ни в коем случае нельзя, имея в виду то, что происходит вокруг. Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что не зацепит и нас (хотя внутренних причин для этого нет). Но, тем не менее, это тоже ваше направление.

Все должно быть честно и принципиально, никому никаких исключений быть не должно.

«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ-7

Так же глава государства подчеркнул недопустимость круговой поруки в регионах.

«Это очень аккуратная работа»: Президент Беларуси – руководителям КГБ-10

Александр Лукашенко:
Это очень аккуратная работа – у вас, у прокуроров, у милиции. Я не зря создавал эту систему, по которой вы по вертикали подчинены председателю Комитета госбезопасности. Но вы живете на территории. Вы живете в Витебской, Могилевской, Гродненской и других областях, и они решают определенные вопросы. Там главный мой представитель – губернатор. Вы должны найти общий язык с руководством области, но ни в коем случае не щелкая каблуком: «Чего изволите?» и не думая: «Сегодня я ему «помогу», а завтра он мне что-то доброе сделает». За комитетом особый глаз в этом отношении, потому что вреда от этой компанейщины и круговой поруки будет больше, чем от смыкания, допустим, губернатора с другими руководителями органов и подразделений.

# Отставки и назначения в Беларуси # Александр Лукашенко # Фотофакт

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