Президент поручил широко провести благотворительную кампанию по подготовке к школе детей из малоимущих семей

Новости Беларуси. Система образования Беларуси готова к новому учебному году. Об этом президенту доложил глава профильного ведомства Михаил Журавков.

Все, что планировалось сделать по ремонту учебных заведений, будет завершено к 1 сентября.

Президент поручил максимально широко провести в стране благотворительную кампанию по подготовке к школе ребят из малоимущих и многодетных семей. Подведены и итоги вступительной кампании-2015.

Наталья Бреус, СТВ:

Через две недели в стране стартует новый учебный год. Каникулы пролетели незаметно. Но эти месяцы были по-настоящему горячими для Министерства образования.

В середине августа самое время не только готовиться к учебе, но и подводить итоги вступительной кампании. В целом она прошла неплохо — план по приему на бюджетные места выполнен. Главный «недобор», с сожалением констатируют в профильном ведомстве — на специальности легпрома. Нынешняя вступительная стала первой для Михаила Журавкова в должности министра.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прежде всего, вопрос про наборы в учебные заведения. В вузы, средние специальные. Может, что-то Вы скажете о наших профтехучилищах, потому что для нас очень важен этот вопрос. Провалили в странах СНГ все эти вопросы, очень сложная обстановка и в восточно-европейских государствах в подготовке рабочих специальностей. Мы систему сохранили. Как она действует? Что у нас с вузами?

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

В целом наша система образования в мире очень высоко котируется. Об этом говорят и результаты по экспорту образовательных услуг. Что очень немаловажно для системы образования. Мы в этом году ожидаем более 80 млн. поступления денег по экспорту — это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году. В этом году у нас обучается 18 тысяч иностранных студентов.

Мы в целом выполнили все контрольные цифры приема, особенно на бюджет и на те специальности, которые являются очень востребованными и необходимыми для экономики нашей страны. В то же время глава государства поставил задачу по дальнейшему совершенствованию нашей системы приема особенно в высшие учебные заведения. Был заострен вопрос о том, чтобы уделить внимание нашему профессиональному образованию, чтобы количество студентов и учащихся в средних специальных заведениях, в колледжах выросло.

Итогом этого лета для Стаса стало поступление в Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Количество набранных баллов — больше 380 — позволило выбрать молодому человеку один из самых престижных факультетов в стране — факультет компьютерных систем и сетей. Математика и язык дались легко, а вот чтобы стать асом в физике, пришлось два года заниматься дополнительно.

Станислав Глубокий, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Родители, конечно, верили, но они не были уверены в том, что я смогу набрать такое количество баллов. В себя все же верил. Я надеялся, что поступлю сюда.

Кстати, результаты показали, что как раз-таки физика — ахиллесова пята нынешних абитуриентов. Так что в предстоящие годы на преподавание этой дисциплины в школе будет сделан большой акцент. А в целом уровень подготовки абитуриентов радует.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Общий уровень подготовки абитуриентов по сравнению с прошлыми годами вырос. Следует отметить хотя бы тот факт, что проходные баллы на многие специальности выросли значительным образом. У нас есть специальности, где проходные баллы 300 и более, которые в прошлом году не дотягивали и до 200.

Александр Лукашенко и как руководитель страны, и как отец школьника, постоянно держит систему образования в поле зрения. Сейчас она на стадии совершенствования. Улучшаться будут и правила приема в высшие учебные заведения.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Глава государства дал согласие на проработку вопросов, связанных, например, со сдачей 4 предметов на ЦТ, на подачу документов сразу в несколько вузов по одинаковому профилю. Некоторые технические изменения, которые касаются самой процедуры проведения ЦТ, что мы до конца проработаем и в ближайшее время представим будущим абитуриентам.

Министр рассказал, что к новому учебному году в Беларуси все готово. Все, что планировалось сделать по ремонту учебных заведений, будет завершено к 1 сентября. В наличие есть все необходимые пособия для учащихся. Специальным оборудованием оснащены кабинеты физики и химии. Закуплены новые автобусы для подвоза детей в школы из отдаленных населенных пунктов. Это хорошо, но в суматошные дни предшкольной подготовки президент попросил не забыть ребят из малообеспеченных или многодетных семей. Благотворительная кампания, в ходе которой таким семьям помогают собрать первоклашек, уже стало доброй традицией. Откликаются и бизнес, и государственные предприятия.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас все можно купить сегодня для подготовки ученика в школу. Кто первый раз идет, кто в очередной класс идет в школу. Начиная от учебных пособий и заканчивая одеждой. Но параллельно хочу сказать: у нас установилась хорошая традиция поддерживать малоимущих, многодетных. Надо и в этом году об этом не забывать. И в эту кампанию поддержки надо включить всех: от президента до тех, кто может помочь одеть, обувь деток. Так, чтобы в первый класс и первый раз они были, в первый день экипированы нормально, чтобы не было различий, что этот из бедной семьи, этот из богатой семьи. У нас дети все одинаковые. Поэтому здесь нам надо сделать максимум. И вам надо эту работу организовать, разделить функции и в Правительстве или на моем уровне, как вы решите, чтобы напрячь все общество и подготовить детишек в школу. У нас, по-моему, там 106 тысяч?

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

У нас в этом году 106 тысяч идет в первый класс. На 1,6 тысяч больше, чем в прошлом году.

Александр Лукашенко:

Это уже хорошая тенденция, что мы наконец-то преодолели эту демографическую яму, у нас появляется больше этих первоклашек. Поэтому надо, чтобы вот здесь, особенно первоклассников, им надо особое внимание уделить, одеть, обуть, учебники, ранцы, портфели – все, что надо.

72 первоклашки сядут за парты минской школы номер 40. В этом году набирают три класса шестилеток. Все в новинку будет и для страшеклассников — после ремонта школу не узнать.

Татьяна Струк, директор ГУО «Средняя школа №40 Минска»:

Здесь перемены налицо. Самому зданию школу 1 сентября исполнится 51 год. До капитального ремонта все было устаревшим, начиная с мебели, заканчивая оборудованием. Сейчас все изменилось в лучшую сторону.

Обновленные классы, интерактивные доски, компьютеры, для безопасности установлена специальная пропускная система. В 40-й минской, как во всех школах страны, завершаются последние приготовления ко Дню знаний. Но здесь 1 сентября в такой школе станет настоящим подарком и для учеников, и для учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.