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Белорусские военные участвуют в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

23 августа 2015 11:16
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Новости Беларуси. Белорусские военные направились в Псковскую область для участия  в учениях Коллективных сил оперативного реагирования  ОДКБ. К маневрам привлекаются национальные контингенты вооруженных сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 августа, на полигонах отрабатываются вопросы взаимодействия, информационной и психологической безопасности. На втором этапе учений  будут демонстрироваться действия по локализации вооруженного конфликта и уничтожению незаконных формирований в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.

# Военные учения

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