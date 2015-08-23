Белорусские военные участвуют в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ

Новости Беларуси. Белорусские военные направились в Псковскую область для участия в учениях Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. К маневрам привлекаются национальные контингенты вооруженных сил Беларуси, России, Армении, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 августа, на полигонах отрабатываются вопросы взаимодействия, информационной и психологической безопасности. На втором этапе учений будут демонстрироваться действия по локализации вооруженного конфликта и уничтожению незаконных формирований в восточноевропейском регионе коллективной безопасности.