Президент об итогах саммита: Все сошлись во мнении - необходимо освободить заложников, решить проблемы с беженцами

Новости Беларуси. Белорусская столица 26 августа стала центром большой политики. Внимание всех мировых СМИ приковано к событиям в минском Дворце Независимости. Здесь за стол переговоров сели главы государств Таможенной тройки, Президент Украины, а также высокие представители Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из ключевых вопросов диалога — поиск путей разрешения непростой ситуации в Украине. И около часа назад завершилась итоговая пресс-конференция. Александр Лукашенко подвел итоги.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Конечно, всем нам хотелось бы прорыва - немедленных кардинальных решений, конкретных договоренностей по прекращению кровопролития, началу политического диалога в Украине с участием всех сторон конфликта, урегулированию экономических споров. Но уже сам факт сегодняшней встречи - это несомненный успех, шаг в единственно правильном направлении.

Мы, в первую очередь, ставили перед собой задачу выработать приемлемый для всех концептуальный алгоритм действий, как основу для достижения в последующем конкретных договоренностей по всем направлениям.

Переговоры были непростыми, но диалог был предметным и предельно откровенным. Важно и ценно уже то, что этот диалог состоялся. В ходе почти четырехчасовой встречи высказались все. Конечно, должен отметить, что позиции сторон отличаются, иногда кардинально.

Но важно, что все сходились в одном - надо искать компромисс.

При обсуждении конфликта на востоке Украины все сошлись во мнении о необходимости деэскалации, освобождения заложников, решения проблем с беженцами, гуманитарного содействия и других вопросов.

Крайне важно предотвратить гуманитарную катастрофу, особенно сейчас в преддверии зимнего периода.

Мы также подробно проанализировали те угрозы и риски, которые могут возникнуть для Российской Федерации и других стран Таможенного союза в связи с подписанием Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС. Проанализировали все аспекты этого процесса, возможное влияние тарифных, не тарифных изменений, технических стандартов, санитарно-ветеринарных норм и таможенного администрирования.

Отдельное внимание было уделено проблемам в энергетической сфере. Как по транзиту углеводородного сырья, так и по поставкам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается мирного урегулирования ситуации в Украине, все поддержали предложение Президента Украины Петра Алексеевича Порошенко сделать Минск регулярной площадкой для встреч контактной группы Украина — Россия — ОБСЕ. Предложено собраться группе в возможно короткие сроки. Петр Алексеевич Порошенко настаивает, чтобы это была встреча уже завтра.

Во-вторых. Зная, что в области торгово-экономических отношений работает группа Россия — Украина — ЕС, мы предложили интенсифицировать работу, чтобы уже к 12 сентября рабочая группа выработала предложения по снятию озабоченностей ТС, Российской Федерации, касающихся ассоциации Украины с Европейским союзом. И сделать это надо, как подчеркивал Президент России, до ратификации договора об ассоциации Украины с ЕС. Как он подчеркнул, что после ратификации в парламенте Украины этого договора, разговор и переговоры Украины с ТС и Россией о дальнейшем экономическом сотрудничестве и зоне свободной торговли, является бессмысленным. Поэтому все надо провести именно сейчас, до 12 сентября - до ратификации договора в парламенте Украины.

И третье. Поддержано предложение Президента Назарбаева продолжить обсуждение проблемных вопросов по Украине в сегодняшнем формате.

Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Казахстан:

10 октября опять же здесь, в Минске, будет встреча нашего Евразийского экономического союза. Главной задачей будет - прием новых членов. На очереди Ереван (Армения) и заявка от Киргизии. Я думаю, тоже этот вопрос будем решать.

Ближе к полуночи в минском Дворце независимости прошла еще одна серия переговоров. С глазу на глаз провели встречу Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. А позже состоялись переговоры в формате таможенной тройки. Главы государств обсудили актуальные проблемы международной повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.